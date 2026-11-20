AirPods 5 ou AirPods Pro 3 : dans le métro, les embouts changent-ils vraiment la donne ?

Pour s’isoler du roulement d’une rame, les AirPods Pro 3 ont un avantage physique : leurs embouts ferment le conduit auditif, alors que les AirPods 5 restent ouverts. Les deux familles proposent une réduction active du bruit. Le choix ne se résume donc plus à cocher cette fonction sur une fiche technique : il faut décider quel type de port vos oreilles acceptent pendant tout le trajet.

Au tarif affiché en France le 20 novembre, Apple demande 149 € pour les AirPods 5, 169 € avec leur boîtier sans fil et 249 € pour les AirPods Pro 3. Le supplément des Pro atteint ainsi 100 € face au modèle de base, ou 80 € face à la seconde version. Ce sont les tarifs constructeur consultés, pas la promesse du prix le plus bas chez tous les vendeurs.

Les trois versions à distinguer

Point utile AirPods 5 AirPods 5 avec boîtier sans fil AirPods Pro 3 Prix français affiché 149 € 169 € 249 € Port dans l’oreille Ouvert, sans embout Ouvert, sans embout Intra-auriculaire avec embouts Réduction active du bruit Oui Oui Oui, renforcée par l’isolation des embouts Autonomie annoncée avec réduction active Jusqu’à 4 h Jusqu’à 5 h Jusqu’à 8 h Avec les recharges du boîtier, réduction active activée Jusqu’à 20 h Jusqu’à 22 h Jusqu’à 24 h Embouts Aucun Aucun 5 tailles fournies Ce que le supplément change Accès le moins cher à la gamme Recharge sans fil, réglage du volume par balayage et autonomie prolongée Isolation et fonctions propres aux Pro, dont suivi cardiaque pendant les entraînements

Pourquoi les embouts comptent dans les transports

La réduction active utilise les microphones pour détecter des bruits et produire un antibruit. Elle ne remplace pas l’ajustement. Apple explique que les modes d’écoute fonctionnent au mieux lorsque les AirPods Pro sont bien ajustés. Un embout mal choisi laisse passer davantage de sons et peut réduire l’intérêt du modèle plus cher.

Il faut aussi distinguer isolation et confort. Un écouteur qui paraît convaincant pendant une minute peut devenir gênant après plusieurs stations. À l’inverse, certaines oreilles maintiennent mieux les Pro grâce à leurs embouts. Aucune fiche ne permet de garantir la tenue sur votre propre oreille.

Le test à faire avec les Pro avant de monter le son

Placez les deux écouteurs et connectez-les à votre iPhone ou iPad. Ouvrez Réglages, puis Bluetooth, et touchez le bouton d’information à côté des AirPods. Lancez Tester l’isolation acoustique, puis Continuer et la lecture du test. Si le résultat ou le confort ne convient pas, essayez une autre taille. Les deux oreilles ne demandent pas nécessairement le même embout.

La procédure de dépannage d’Apple recommande aussi de vérifier le logiciel, le programme interne et l’absence d’obstruction des microphones. Monter le volume ne corrige pas une mauvaise isolation.

Quel choix pour votre trajet ?

Si votre priorité est de réduire les distractions dans le métro et que vous supportez les embouts, les Pro 3 sont le choix le plus cohérent. Apple annonce une réduction active jusqu’à trois fois supérieure à celle des AirPods 5 ; ce chiffre constructeur ne signifie pas que tous les sons deviennent trois fois moins forts dans chaque situation.

Si vous refusez la sensation d’un conduit bouché, les AirPods 5 gardent leur intérêt : ils proposent l’annulation active dans un format ouvert. Le boîtier sans fil améliore surtout la commodité quotidienne ; il ne transforme pas leur port en isolation intra-auriculaire. Dans la rue, les modes Transparence ou Adaptatif permettent de conserver davantage de sons environnants. Aucun de ces choix ne dispense de rester attentif aux annonces et à la circulation.