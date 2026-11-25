Une note vocale enregistrée au téléphone peut contenir une voix compréhensible, mais noyée dans une ventilation ou un bruit de fond. Enhance Speech, l’outil d’Adobe Podcast, cherche à améliorer cette voix après l’enregistrement. L’écoute peut y gagner, mais la comparaison avec l’original reste décisive lorsque des mots sont déjà difficiles à entendre.

Commencez par une copie de l’enregistrement

Exportez le fichier depuis l’application qui l’a enregistré et conservez l’original. Pour une première tentative, choisissez un passage court où la même personne parle avec et sans bruit : il sera plus facile de comparer le traitement qu’avec une longue interview contenant plusieurs ambiances.

La documentation technique d’Adobe indique qu’Enhance Speech fonctionne dans les versions récentes de Chrome, Safari, Edge et Firefox, sur ordinateur comme sur mobile. Les formats audio acceptés comprennent WAV, MP3, M4A, AAC et FLAC. Le téléchargement conserve le format importé : un fichier MP3 traité reste un MP3.

Ouvrez Enhance Speech dans Adobe Podcast, importez votre copie et lancez son traitement. Le fichier est envoyé au service en ligne : ce parcours ne constitue pas un nettoyage effectué hors connexion sur le téléphone. Utilisez un enregistrement que vous pouvez confier à ce service.

Écoutez les mots, pas seulement la disparition du bruit

Adobe explique dans sa FAQ sur l’amélioration de la parole que le résultat dépend notamment de l’audibilité du locuteur et de l’importance du bruit. Une voix bien articulée au départ donne de meilleures conditions au traitement. Enhance Speech agit sur les bruits et artefacts, les niveaux et la normalisation ; il ne traduit pas l’enregistrement.

Comparez ensuite le même passage, au même volume d’écoute. Vérifiez les fins de mots, les syllabes faibles et le naturel du timbre. Une ambiance atténuée n’est pas un progrès suffisant si la phrase devient plus difficile à comprendre. Pour une vidéo parlée, écoutez aussi les silences entre deux phrases : ils participent à la continuité du son.

Gardez les deux versions jusqu’au choix du montage final. Vous pourrez retenir le fichier traité pour une séquence gênée par le bruit et conserver l’original lorsqu’il rend mieux la voix. Si un mot demeure indéchiffrable, ne prenez pas une impression d’écoute pour une transcription certaine.

Les réglages séparés de voix, bruit et musique sont payants

Le guide d’Adobe sur la séparation des sources sonores réserve au Premium le contrôle indépendant de la parole, du bruit et de la musique, ainsi que le téléchargement de pistes isolées. Ces possibilités permettent de reprendre le mélange dans un logiciel de montage ; elles ne doivent pas être présentées comme incluses dans tout compte gratuit.

Avant de préparer plusieurs fichiers, regardez les limites de votre formule dans le suivi d’utilisation Enhance Speech, accessible depuis l’avatar ou les initiales du compte. La FAQ actuelle renvoie à ces limites plutôt qu’à un quota universel. Pour un besoin ponctuel, commencez donc par votre extrait représentatif : vous saurez ainsi si le traitement aide votre enregistrement avant de lui confier la totalité de la séance.