9 fonctionnalités cruciales et méconnues des téléphones samsung à découvrir maintenant

Selon les statistiques, les propriétaires de téléphones Samsung utilisent en moyenne neuf applications parmi les 30 installées quotidiennement. Cependant, de nombreux utilisateurs ne sont pas conscients des fonctionnalités essentielles et utiles qui devraient être activées. Découvrons ensemble les principales fonctionnalités de Samsung qui sont utiles et indispensables.

1. Placement pratique du bouton de la caméra

Prendre un selfie avec un téléphone de grande taille peut être compliqué, car il est difficile d’accéder au bouton de déclenchement sans faire tomber l’appareil. Samsung a trouvé une solution à ce problème. Avant de prendre une photo, vous pouvez appuyer sur le bouton de déclenchement et le faire glisser vers le haut. Un autre bouton apparaîtra sur l’écran et pourra être placé n’importe où de manière pratique.

2. Notifications d’appels et flash

Vous pouvez configurer votre téléphone pour que le voyant lumineux clignote lorsqu’un appel, un SMS, un e-mail ou un message sur une application de messagerie arrive. Cette fonctionnalité est réalisée avec l’aide du flash. Une liste d’événements peut être configurée pour cette fonction.

3. Protection du dossier privé

Les téléphones modernes de Samsung font office d’appareil photo, de caméra vidéo et de petit bureau, stockant ainsi de nombreuses informations personnelles et professionnelles. Pour protéger ces données, plusieurs applications tierces permettent de masquer des dossiers et des fichiers dans un espace protégé.

Samsung inclut son propre application de protection de dossier appelée Samsung Knox. L’espace privé apparaît comme un système d’exploitation distinct à l’intérieur du système principal, comprenant un bureau séparé et même son propre système d’installation d’applications. Les deux systèmes sont indépendants l’un de l’autre, donc si un attaquant accède au téléphone, il ne pourra pas accéder aux dossiers privés.

4. Deux applications sur un écran

Un grand écran permet d’afficher deux fenêtres en même temps. Pour les amateurs de multitâche, les téléphones Samsung offrent cette option. Vous pouvez afficher des documents et les discuter instantanément lors d’une réunion de travail, ou regarder les actualités tout en écoutant de la musique sur YouTube.

5. Transfert rapide de données vers un nouveau téléphone

Les téléphones Samsung sont équipés d’une application intégrée qui permet de transférer rapidement des informations d’un appareil à un autre, ce qui est très pratique lors du changement de téléphone. L’application Smart Switch permet de transférer les contacts, les notes, les événements du calendrier, les photos et autres informations via un câble, un support de stockage externe ou sans fil.

6. Capture d’écran par geste

Vous n’avez pas besoin d’appuyer sur un bouton ou d’utiliser un raccourci clavier pour faire une capture d’écran. Il suffit de faire glisser le bord de la paume de la main de gauche à droite sur l’écran, et une capture d’écran sera prise. Le geste ne fonctionnera pas si le clavier est ouvert à l’écran.

7. Capture d’amages et vidéos sans monopode

Pour activer le déclenchement de l’appareil photo, il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le bouton, et il n’est pas nécessaire non plus d’utiliser une perche à selfie. Dans les paramètres du téléphone, vous pouvez choisir de démarrer la prise de photos ou de vidéos en utilisant :

Des commandes vocales telles que “Capture” ou “Smile.”

Un geste de main ouverte.

8. Interaction rapide avec les Smart TV



L’application Samsung Smart View vous permet de diffuser des vidéos de votre téléphone vers votre téléviseur. La fonctionnalité d’affichage double vous permet de regarder des émissions de télévision et des films sur deux appareils en même temps : sur un téléviseur et un smartphone ou une tablette. La fonction de télécommande transforme votre téléphone en télécommande pour votre téléviseur.

9. Contrôle parental intégré

Si vous donnez votre téléphone à des enfants pour jouer, vous pouvez créer un compte séparé pour eux. Cela restreindra leur accès aux ressources principales du téléphone. Les paramètres vous permettent d’autoriser l’enfant à accéder uniquement aux ressources de divertissement telles que les jeux, les pages à colorier, les dessins animés, ainsi que les contacts approuvés.

Samsung se soucie du confort d’utilisation de ses téléphones et propose de nombreuses fonctionnalités très utiles, même si tous les propriétaires n’en profitent pas.