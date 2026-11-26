Le correctif 1.1.2 vise un blocage dans l’épisode lié à Malon sur Nintendo Switch 2. Il permet aussi de reprendre une progression déjà touchée.

Votre aventure s’est arrêtée dans l’épisode lié à Malon ? Une mise à jour permet désormais de le poursuivre. Nintendo a publié la version 1.1.2 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2. Le correctif résout un problème de progression, y compris pour les joueurs qui l’ont déjà rencontré. L’historique européen de Nintendo date cette version du 26 novembre.

Le correctif agit aussi sur les parties déjà bloquées

Dans les notes officielles de la version 1.1.2, Nintendo identifie un événement appelé « Malon’s Friend » dans la documentation anglaise. Sous certaines conditions, sa progression devenait impossible. Le constructeur précise qu’installer les nouvelles données permet de continuer cet épisode même si le problème est déjà apparu.

C’est la précision la plus utile pour les joueurs concernés : le correctif ne sert pas seulement à éviter le bug dans une nouvelle partie. Nintendo annonce aussi une solution pour reprendre le fil sur une sauvegarde touchée. Sa fiche d’assistance confirme par ailleurs que les données de sauvegarde restent utilisables après l’installation d’une mise à jour.

Le journal mentionne également d’autres problèmes corrigés afin d’améliorer l’expérience. Il ne les détaille pas. Aucun nouveau contenu ni gain chiffré de performances n’est annoncé pour cette version.

La console peut télécharger automatiquement les nouvelles données lorsqu’elle est connectée à Internet et que les mises à jour automatiques des logiciels sont activées. Une vérification manuelle permet de savoir quelle version est installée avant de relancer sa partie.

Connectez la Nintendo Switch 2 à Internet et revenez au menu HOME. Sélectionnez l’icône de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sans lancer le jeu. Appuyez sur le bouton + ou − de la manette. Le numéro de version apparaît sous le titre du logiciel. Choisissez Mettre à jour, puis Via Internet, selon les intitulés de l’assistance Nintendo en français. Attendez la fin de l’installation, puis vérifiez que la version affichée est bien la 1.1.2 avant de reprendre l’épisode.

Il s’agit d’une mise à jour du jeu, à rechercher depuis son icône, et non d’une mise à jour du système de la console. Nintendo demande également d’utiliser la dernière version pour accéder aux fonctions en ligne du titre.

Le bon jeu à mettre à jour, sans confondre les éditions

Ce correctif concerne Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, dont la sortie française remonte au 5 novembre 2026. Il ne s’adresse pas à l’édition Nintendo 64 ni à Ocarina of Time 3D sur Nintendo 3DS. La version Switch 2 réimagine le classique avec une présentation et des commandes modernisées.

Il ne faut pas non plus attribuer à la 1.1.2 les fonctions ajoutées auparavant. L’historique européen indique que la prise en charge de ZELDA NOTES était déjà arrivée avec la 1.1.1. La présentation française de Nintendo précise que ce service passe par Nintendo Switch App sur un mobile compatible : il permet notamment de consulter ses accomplissements et de créer ou partager des partitions d’ocarina, sans abonnement Nintendo Switch Online.

Pour une partie coincée autour de Malon, l’action immédiate reste donc simple : vérifier le numéro du logiciel, installer la 1.1.2 et reprendre la progression existante.