Le remake d’Ocarina of Time sur Switch 2 affiche une note de 9,2/10 sur Metacritic, selon le relevé publié le 21 novembre par Nintendo Life, avec plus de 25 000 évaluations. Un accueil impressionnant, à lire pour ce qu’il est : une appréciation des internautes ayant participé, pas une enquête auprès de tous les acheteurs.

Une note des joueurs, pas celle de la presse

Le chiffre rapporté dans ce relevé des évaluations Metacritic correspond au score utilisateur. Il se distingue du Metascore, qui agrège les critiques de médias. La différence compte : les deux indicateurs ne reposent ni sur les mêmes contributeurs ni sur la même méthode.

À la date de ce relevé, Zelda se trouve à égalité avec Splatoon Raiders à 9,2/10. Ce classement peut évoluer à mesure que de nouvelles évaluations arrivent. Il serait donc trompeur d’en faire une place définitive, ou de présenter cette moyenne comme un verdict universel.

Ce que vous retrouvez réellement dans cette version

Pour savoir si le jeu vous convient, son contenu en dit davantage qu’un dixième de point. Nintendo décrit une aventure remise au goût du jour avec une présentation graphique retravaillée, une bande-son renouvelée et une jouabilité modernisée. Link traverse deux époques d’Hyrule, explore des temples et utilise ses objets pour résoudre les obstacles.

La fiche officielle du jeu mentionne notamment des scènes doublées et un outil permettant de consulter ses objectifs. Ces éléments peuvent intéresser les joueurs qui découvrent l’aventure, autant que ceux qui souhaitent y revenir.

Avant de vous décider, regardez les critiques qui parlent de vos attentes

Une excellente moyenne n’indique pas si vous apprécierez les énigmes, le rythme d’exploration ou les combats. Dans les commentaires, cherchez plutôt des explications sur ces points. Un retour qui décrit une situation précise est plus utile qu’un simple « parfait » ou « décevant ».

Le succès de ce relevé donne une bonne raison de s’intéresser au remake. Il ne remplace toutefois ni une séquence de jeu ni une critique détaillée : ce sont elles qui permettent de voir si cette aventure correspond à ce que vous avez envie de jouer ce week-end.