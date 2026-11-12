Zelda Ocarina of Time dépasse 5,2 millions de ventes en quatre jours et signe un record sur Switch 2

Plus de 5,2 millions d’exemplaires en quatre jours. C’est le chiffre annoncé par Nintendo le 11 novembre pour le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sorti mondialement le 5 novembre sur Switch 2. D’après l’éditeur, c’est le démarrage le plus rapide d’un jeu Switch 2 publié par Nintendo à l’échelle mondiale.

Les ventes en boîte et en téléchargement sont comptées ensemble

Nintendo s’appuie sur ses propres données de ventes et additionne les exemplaires physiques et numériques. Le chiffre porte sur les quatre premiers jours. Il donne une mesure du lancement, distincte des précommandes observées chez un seul marchand ou d’un classement établi sur une journée.

Le record concerne les titres édités par Nintendo sur Switch 2. Le communiqué le situe également aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Il ne donne pas de total séparé pour la France : les 5,2 millions sont un chiffre mondial.

Ce qui a changé depuis la Nintendo 64

Le jeu reprend l’aventure de Link à travers deux époques d’Hyrule, mais Nintendo a reconstruit les graphismes, réorchestré la musique et ajouté des voix aux cinématiques. La caméra et les commandes ont également été retravaillées. Si vous connaissez déjà le jeu de 1998, notre comparaison vidéo du remake montre ce que ces changements donnent à l’écran.

Le remake est réservé à la Switch 2. C’est le premier point à vérifier si vous achetez une boîte pour offrir et que la personne possède encore la première Switch. Pour celles et ceux qui jouent déjà au remake, notre guide Zelda Notes explique comment utiliser la carte sur téléphone pour retrouver des trésors.

Crédit image : Nintendo.