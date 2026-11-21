Zelda Ocarina of Time : 10 boss en moins de 15 minutes pour cette médaille

Dans Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, la médaille Master de Trial of the Hero of Time demande d’enchaîner 10 boss en moins de 15 minutes. Elle apparaît dans Zelda Notes : il ne s’agit ni d’un objet supplémentaire dans l’aventure, ni d’une condition pour terminer le jeu à 100 %.

Ce défi s’adresse donc surtout à ceux qui veulent améliorer leur maîtrise des combats. Pour les autres, savoir ce qu’il récompense évite de passer des heures à chercher une arme ou une fin supplémentaire qui ne se cache pas derrière ce chronomètre.

Ce qu’il faut préparer avant une tentative

Le parcours détaillé par un joueur ayant terminé l’épreuve sous les 14 minutes insiste sur deux ressources : les rubis et la magie. Un coffre fournit 200 rubis entre les manches. Dépenser sans réfléchir peut empêcher l’achat de l’épée Biggoron, proposée à 1 000 rubis avant Ganondorf.

Pour préparer votre propre tentative, séparez trois objectifs : apprendre à survivre, fiabiliser les ouvertures du boss, puis réduire le temps perdu. Essayer de tout améliorer pendant une seule partie complique le diagnostic : on ne sait plus si l’échec vient du placement, de l’équipement ou d’une prise de risque inutile.

La technique de Navi se comprend mieux en vidéo

La démonstration montre une annulation d’animation après une attaque sautée au bâton Mojo : appel de Navi, fermeture du dialogue, puis nouvelle attaque. C’est une technique avancée de gain de temps, pas une commande obligatoire pour profiter du jeu.

Démonstration du rythme de la manipulation après une attaque au bâton Mojo.

Regardez d’abord le moment où l’attaque se termine et celui où la fenêtre de dialogue apparaît. Reproduisez ensuite le geste lentement avant de chercher à enchaîner. Une technique rapide sur une vidéo n’est utile dans votre parcours que si vous pouvez la refaire de façon suffisamment régulière.

Une méthode d’entraînement plus lisible

Terminez une tentative sans viser le record. Notez surtout les combats où vous perdez le contrôle ou manquez d’une ressource. Isolez votre principale perte de temps. Une longue attente après une attaque manquée compte davantage qu’un petit déplacement imparfait. Ne changez qu’un point à la fois. Travaillez le moment de l’attaque, puis le placement, puis éventuellement l’annulation d’animation. Gardez une réserve de ressources cohérente. Le temps gagné au début ne sert pas si vous arrivez à la fin sans les moyens de poursuivre. Comparez des tentatives complètes. Le meilleur passage isolé ne garantit pas un parcours fiable.

Ce qu’il ne faut pas confondre avec une règle officielle

L’auteur du guide estime ces annulations importantes pour son objectif de temps. Cela reste son analyse d’une stratégie, pas la preuve que les développeurs imposent précisément cette façon de jouer. On peut choisir de relever le défi sans les utiliser, avec un objectif personnel différent.

Les appellations anglaises Trial of the Hero of Time et Master Medal sont conservées ici faute de confirmation de leurs libellés français.