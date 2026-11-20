Jouer davantage ce week-end ne permettra pas de rattraper la condition principale. Pour tenter d’acheter les deux ocarinas Zelda sur invitation, Nintendo demande 10 heures dans Ocarina of Time sur Switch 2 avant le 18 novembre. Le même compte doit servir à l’inscription. En France, les autres démarches restent à effectuer avant le 22 novembre.

Le temps de jeu et l’inscription n’ont pas la même échéance

Les conditions annoncées par Nintendo France imposent une inscription en étant connecté : laisser seulement son adresse e-mail ne compte pas. Le compte doit être européen, hors Norvège, Russie et Afrique du Sud. Deux autorisations sont également exigées : personnalisation à partir des données d’utilisation et réception des e-mails de recommandations.

La distinction compte sur une console familiale. Si les heures ont été jouées avec le compte d’une autre personne, une inscription depuis votre propre compte ne répond pas au critère du « même compte ». Réunir les conditions donne une chance d’être invité ; cela ne constitue ni une réservation ni une commande confirmée.

Les 2 réglages à retrouver dans votre compte

Il faut examiner séparément les données et les e-mails. Nintendo décrit ces préférences dans son assistance : un compte peut autoriser la personnalisation tout en refusant les communications promotionnelles. Activer l’une ne signifie donc pas que l’autre est déjà réglée.

Connectez-vous au bon compte Nintendo, celui utilisé pour jouer. Ouvrez « Confidentialité et autres paramètres ». Dans « Données d’utilisation », sélectionnez « Modifier ». L’assistance consacrée aux données du compte explique comment gérer l’autorisation de personnaliser les offres et recommandations. Lisez la finalité avant de choisir : ce réglage concerne l’utilisation de vos données, pas seulement cet objet. Revenez aux paramètres de confidentialité, puis ouvrez « E-mails de Nintendo » et « Modifier ». Dans la rubrique des communications promotionnelles, l’option pertinente concerne les recommandations sur les jeux, événements et offres spéciales. Les invitations aux enquêtes constituent une préférence différente. Retournez à l’inscription aux ocarinas en restant connecté et vérifiez qu’elle concerne bien ce compte. Effectuez ces démarches avant la date indiquée, sans supposer que la soirée du 22 est incluse.

Ces vérifications ne changent pas rétroactivement le temps de jeu pris en compte. Elles servent aux personnes qui satisfaisaient déjà à ce critère et risqueraient de passer à côté de l’invitation à cause d’une inscription ou d’une préférence manquante.

Deux objets distincts, à partir de 34,99 €

L’instrument véritable coûte 34,99 €, avec dragonne et partitions. L’ocarina électrique est annoncé à 49,99 €, avec socle. Tous deux permettent de jouer une mélodie au micro de la Switch 2 pour que Link la reproduise. L’invitation autorise un exemplaire de chaque par compte ; les membres Nintendo Switch Online bénéficient de la livraison gratuite.

Les personnes retenues recevront un lien d’achat par e-mail au moment de la mise en vente. Le point à vérifier maintenant reste donc l’éligibilité du compte, plutôt que la possibilité de simplement ajouter l’objet à un panier : Nintendo organise d’abord un accès à l’achat, pas une vente libre à tous les visiteurs.