Zelda : Nintendo offre une carte Ocarina of Time par jour, mais le quiz n’attend pas

Une nouvelle carte Zelda vous attend chaque jour dans Nintendo Today!, mais sa question bonus ne peut être tentée qu’une fois, le jour où vous l’obtenez. Le quatrième paquet de la collection est consacré à Ocarina of Time sur Switch 2. Nintendo l’a lancé le 18 novembre : ce n’est donc pas un ajout apparu seulement ce samedi.

L’intérêt est de récupérer des cartes numériques et de gagner des médailles dans l’application. Ces récompenses ne sont ni des cartes physiques expédiées chez vous, ni des objets à débloquer dans le jeu. Si vous voulez compléter la collection, le détail à retenir est surtout le délai du quiz.

Une carte quotidienne, une seule réponse possible

L’annonce officielle du paquet Ocarina of Time précise que les cartes montrent des personnages ou objets de la version Switch 2. Chacune s’accompagne d’une question. Une bonne réponse rapporte des médailles, échangeables contre des cartes manquées ou des fonds d’écran.

Vous ne pouvez répondre qu’une fois et uniquement le jour d’obtention de la carte. Autrement dit, collectionner puis remettre systématiquement les questions au week-end risque de vous faire manquer des occasions de gagner des médailles. Prenez le temps de lire avant de valider : le système ne propose pas une succession d’essais jusqu’à la bonne réponse.

Ouvrez Nintendo Today! sur votre smartphone. L’application fonctionne avec un compte Nintendo et une connexion Internet. Repérez la collection de cartes The Legend of Zelda et le paquet Ocarina of Time lié à la Switch 2. Les intitulés peuvent varier selon la langue de l’application. Récupérez la carte du jour, puis consultez sa question sans attendre un autre jour. Vérifiez vos médailles et les échanges proposés avant de dépenser une récompense. Choisissez ce qui vous intéresse réellement : combler une carte manquante ou obtenir un fond d’écran.

La collection est aussi mise en avant sur le portail français du quarantième anniversaire de Zelda. En revanche, nous ne donnons pas d’heure universelle de renouvellement : l’annonce consultée ne la précise pas. Le plus sûr est de vérifier l’état du paquet affiché dans votre application, plutôt que de supposer une bascule à une heure américaine.

Une carte manquée n’a pas le même statut qu’un quiz raté

Le système de médailles prévoit le rattrapage de cartes, ce qui limite l’intérêt de chercher à tout récupérer dans l’urgence. Mais cela ne transforme pas le quiz quotidien en questionnaire rejouable. Une carte obtenue plus tard et une question tentée le jour prévu ne doivent pas être considérées comme la même occasion.

Avant un échange, lisez donc ce que l’application indique exactement. Ne supposez pas que toutes les cartes ou tous les fonds d’écran coûtent le même nombre de médailles. Les récompenses disponibles peuvent être différentes d’une collection à l’autre.

La version Nintendo 64 aura son propre paquet

Nintendo annonce également des cartes liées à l’Ocarina of Time original sur Nintendo 64, sans date dans cette communication. Le paquet actuellement présenté concerne la version Switch 2. Pour un collectionneur, cette distinction évite de croire qu’un visuel différent correspond à une erreur ou à une carte manquante du même ensemble.

Il n’est pas nécessaire de confondre ce rendez-vous sur smartphone avec une nouvelle sortie du jeu. Ici, le geste utile tient en quelques instants : ouvrir la collection, regarder la carte, répondre si vous le souhaitez et vérifier les échanges. C’est la régularité du passage, davantage qu’une longue session, qui correspond au fonctionnement annoncé.