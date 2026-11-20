Fermer sa console, compter des motifs plutôt que des étoiles, laisser un compagnon sur un interrupteur : dans Zelda, la solution dépend parfois davantage du regard que de l’équipement. Voici 10 passages où comprendre la règle change tout. Certains correspondent à une salle précise, d’autres à un donjon entier : ils ne demandent donc ni le même temps ni les mêmes réflexes. Cette sélection aide à identifier ce qui bloque, avec un premier indice pour repartir sans suivre une solution ligne par ligne.

Attention aux révélations : nous expliquons ci-dessous le principe de ces énigmes. Arrêtez-vous au tableau si vous souhaitez seulement retrouver leur nom.

Quel réflexe adopter quand vous êtes bloqué ?

Jeu Passage La piste à examiner Phantom Hourglass Le sceau et la carte marine Le geste demandé peut concerner la console. Breath of the Wild Sanctuaire de Kiyo’Uh Compter les occurrences des constellations. Twilight Princess Les statues du Sanctuaire de la Forêt Prévoir les déplacements des deux statues. Ocarina of Time Le Temple de l’Eau Relier niveau d’eau et accès aux salles. Skyward Sword La Tour des Cieux Organiser les connexions entre les pièces. The Wind Waker Le Vaisseau Fantôme Posséder sa carte, puis regarder la lune. Ocarina of Time Ruto chez Jabu-Jabu Utiliser le poids et la position de Ruto. Breath of the Wild Le repaire des Yigas Observer les patrouilles et détourner l’attention. Twilight Princess Le Palais du Crépuscule Préparer le trajet des Astres. Majora’s Mask Les miroirs de la Forteresse de Pierre Charger la lumière avant de la transmettre.

Phantom Hourglass : la réponse n’est pas sur l’écran

Image : Nintendo

Dans le Temple du Roi des Mers, une consigne demande d’appuyer un sceau contre la carte marine. Tracer un symbole au stylet ne résout pas cette étape : il faut afficher la bonne carte, puis refermer la Nintendo DS et la rouvrir. Le rapprochement physique des deux écrans réalise le transfert. Il ne faut pas éteindre la console. Autre confusion à éviter : dessiner un sablier lors d’une étape précédente constitue une énigme distincte. Sur une autre machine, le geste équivalent dépend des commandes prévues pour simuler la fermeture de la DS.

Kiyo’Uh : ce sont les constellations qu’il faut compter

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Le sanctuaire de Breath of the Wild montre des motifs célestes et plusieurs emplacements pour des sphères. Le piège consiste à compter les points composant un dessin. Il faut plutôt chercher combien de fois chaque constellation apparaît sur le grand panneau. Faites correspondre un motif à une colonne, puis vérifiez les répétitions une par une. Cette lecture transforme une grille apparemment abstraite en problème de classement. Gardez le principe en tête pour le coffre : sa configuration demande une nouvelle observation, pas simplement de conserver la première disposition.

Les statues de Twilight Princess : raisonner à trois

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Au Sanctuaire de la Forêt, Link participe bien à l’épreuve sous sa forme de loup. L’une des statues reproduit sa direction, l’autre se déplace en sens inverse. Un saut qui rapproche la première de sa destination peut donc éloigner la seconde. Avant d’agir, regardez les trois positions et les plateformes disponibles. Une statue qui ne peut pas rejoindre une plateforme ne se déplace pas : cette contrainte fait partie du raisonnement. Le but est de replacer les deux gardiens, sans chercher uniquement le meilleur chemin pour Link.

Le Temple de l’Eau : noter les accès plutôt que tourner en rond

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Dans Ocarina of Time, trois niveaux d’eau modifient les trajets possibles. On peut découvrir une porte, puis oublier quel réglage permettait de l’atteindre. Une méthode simple consiste à noter l’étage, le niveau d’eau et l’obstacle rencontré pour chaque passage encore fermé. Regardez aussi ce que le déplacement d’une plateforme découvre en dessous. Les bottes de plomb changent votre position, mais elles ne remplacent pas la compréhension du bâtiment. Une clé manquante ne signifie donc pas nécessairement que vous cherchez au bon étage.

La Tour des Cieux : résoudre une salle ne suffit plus

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Le dernier donjon de Skyward Sword ajoute un problème d’architecture : un panneau permet de déplacer les salles sur un plan. Il faut composer un parcours menant aux trois fragments de la Triforce. Avant de bouger une pièce, identifiez ses ouvertures et les salles auxquelles vous pourrez réellement accéder. Une connexion dessinée sur le plan peut compter davantage qu’un mécanisme déjà résolu à l’intérieur. Procédez par objectif : rendre accessible le prochain passage, le traverser, puis réexaminer le plan depuis le panneau disponible.

Le Vaisseau Fantôme : le trouver et pouvoir y entrer sont deux choses différentes

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Dans The Wind Waker, voir le bateau ne suffit pas. La Carte du Vaisseau Fantôme est nécessaire pour accéder à son intérieur ; elle se récupère sur l’Île du Losange. Elle indique ensuite où chercher selon la phase de la lune. Si le bateau reste inaccessible, vérifiez donc d’abord la possession de cette carte, avant d’incriminer votre approche. Ce passage mêle exploration et lecture d’un indice temporel : parcourir les îles au hasard est moins efficace que de confronter la carte au ciel.

Ruto chez Jabu-Jabu : une personne devient un élément de l’énigme

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Porter Ruto limite les actions immédiates de Link, mais permet aussi d’activer certains interrupteurs. D’autres situations demandent de la déposer ou de la lancer avant de la rejoindre. Repérez d’abord un endroit où elle pourra attendre, puis demandez-vous quel passage Link doit ouvrir séparément. Ne traitez pas tous les interrupteurs de la même manière : leur maintien et le poids nécessaire changent votre stratégie. Le donjon demande surtout de coordonner deux positions, au lieu de transporter Ruto sans interruption.

Les Yigas : préparer une diversion vaut mieux que courir

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Le repaire de Breath of the Wild récompense l’observation des rondes, des points en hauteur et des issues. Les bananes peuvent attirer les gardes loin d’un passage : regardez où vous voulez les déplacer avant de les déposer. L’infiltration est une approche particulièrement utile, mais le combat n’est pas techniquement impossible. Présenter ce lieu comme une interdiction absolue d’affronter les ennemis serait trompeur. Pour progresser discrètement, attendez une ouverture réelle plutôt que de traverser dès qu’un garde tourne brièvement le dos.

Les Astres : reconnaître le trajet avant de prendre l’objet

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Au Palais du Crépuscule de Twilight Princess, les sphères lumineuses, appelées Astres en français, doivent être transportées tandis qu’une main les poursuit. Leur lumière agit sur l’environnement ; certains socles permettent aussi de préparer la progression. Observez les plateformes et les emplacements avant de commencer le transport. Le grappin sert à récupérer un Astre à distance : porter, déposer et reprendre sont des actions complémentaires. La poursuite pousse à se précipiter alors que le meilleur gain vient souvent d’un trajet compris à l’avance.

La Forteresse de Pierre : la lumière se conserve, mais pas indéfiniment

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Les miroirs de Majora’s Mask ne servent pas seulement à réfléchir immédiatement un rayon. Ils peuvent accumuler de la lumière puis la restituer pendant un temps limité. Il faut les éclairer suffisamment avant de courir transmettre ce faisceau à la cible suivante, parfois via un second miroir. Si le rayon disparaît trop tôt, travaillez d’abord la durée de charge et le trajet, plutôt que de recommencer exactement le même mouvement. Les ennemis qui reviennent ajoutent une gêne, mais la règle essentielle reste ce relais temporaire de lumière.