Playtonic annonce la Definitive Edition sur PS5, Switch 2 et Steam. La gratuité concerne les propriétaires numériques ; les améliorations varient selon la plateforme.

Yooka-Laylee revient le 15 décembre : la mise à niveau gratuite a une condition

Yooka-Laylee and the Impossible Lair revient le 15 décembre 2026 sur PS5, Switch 2 et PC via Steam, dans une Definitive Edition. Bonne nouvelle si vous possédez déjà le jeu : Playtonic annonce une mise à niveau gratuite pour les propriétaires d’une version dématérialisée. Cette précision ne permet toutefois pas de promettre le même traitement aux détenteurs d’un disque ou d’une cartouche.

Le site officiel de Playtonic parle bien des propriétaires existants d’une édition numérique. Avant de racheter le jeu, vérifiez donc votre bibliothèque et la plateforme sur laquelle vous le détenez. L’annonce ne décrit pas un droit à récupérer gratuitement n’importe quelle autre version.

La PS5 annonce la 4K à 120 images par seconde, la Switch 2 un mode 120 images

Les améliorations ne sont pas formulées de manière identique sur chaque console. La fiche PlayStation annonce une définition 4K à 120 images par seconde sur PS5, avec des éclairages améliorés, des ombres plus détaillées et des effets d’occlusion ambiante renforcés.

Sur Switch 2, la présentation transmise par Playtonic à Gematsu mentionne des définitions supérieures en modes téléviseur et portable, ainsi qu’un mode à 120 images par seconde. Elle ne donne pas les définitions exactes de ces modes. Il ne faut donc pas transformer cette annonce en une promesse de 4K à 120 images sur Switch 2.

La version PC doit bénéficier des mêmes améliorations visuelles et des contenus supplémentaires annoncés pour la PS5, avec un nouveau réglage graphique « Ultra ». Aucun résultat mesuré sur une configuration précise n’est fourni ici : ce sont les caractéristiques annoncées avant la sortie, pas un test de performances.

Le repaire final vous laisse choisir votre préparation

Il s’agit toujours d’un jeu de plateformes en 2,5D, accompagné d’un monde en 3D à explorer entre les niveaux. Les abeilles que vous sauvez augmentent le nombre de coups que vous pouvez supporter dans le repaire final. Vous pouvez tenter ce défi tôt, ou parcourir davantage de niveaux afin de l’aborder avec une marge plus importante.

Cette organisation donne une utilité directe à la progression : terminer un niveau ne sert pas seulement à cocher une étape. Cela peut aussi préparer le défi central. Pour un joueur moins à l’aise avec les passages exigeants, prendre le temps d’explorer devient une manière de se donner davantage de chances.

Les variantes de niveaux font partie du voyage

Playtonic décrit un monde intermédiaire où certaines actions peuvent inonder, geler ou retourner des niveaux afin d’en modifier les parcours. Revenir dans un lieu ne consiste donc pas nécessairement à refaire exactement la même séquence. Les variantes donnent aussi un intérêt aux découvertes effectuées hors des niveaux de plateformes.

L’édition comprend le contenu additionnel Trowzer’s Top Tonic Pack et deux bandes-son orchestrées. Ces ajouts accompagnent les améliorations techniques ; ils ne doivent pas être présentés comme une campagne entièrement nouvelle.

Ce qu’il reste à vérifier avant de choisir son édition

La sortie est annoncée pour le 15 décembre, mais les conditions détaillées de récupération selon chaque boutique et chaque ancienne édition devront être contrôlées sur votre compte. Le communiqué ne permet pas d’assurer une mise à niveau gratuite depuis une copie physique ni un transfert entre marques de consoles.

Si vous découvrez le jeu, regardez d’abord son mélange de précision, d’exploration et de préparation du défi final. Si vous le possédez déjà en numérique, commencez par vérifier votre droit à la mise à niveau avant tout nouvel achat. C’est la distinction la plus utile de cette annonce.