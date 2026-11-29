Le Xperia 10 VIII entre directement à la troisième place du classement d’octobre de la boutique japonaise. Deux iPhone restent devant lui, mais aucun autre Android.

Le Xperia 10 VIII commence sa carrière chez Docomo devant tous les autres smartphones Android du classement. Le modèle de Sony occupe la troisième place des ventes de la boutique en ligne japonaise en octobre 2026. Seuls l’iPhone 18 Pro de 256 Go et l’iPhone 17 de 256 Go le précèdent.

Ce résultat concerne un circuit précis : la boutique en ligne de Docomo, du 1er au 31 octobre. Il ne désigne pas le téléphone Android le plus vendu dans tout le Japon. Mais il donne un premier aperçu de l’accueil réservé à ce milieu de gamme lancé pendant le mois.

Sony s’installe juste devant le Galaxy S26

Le classement, publié par ITmedia à partir des données fournies par NTT Docomo et repris par SumahoDigest, place le Xperia 10 VIII SO-52G devant le Galaxy S26 SC-51G de 256 Go. Voici les cinq premières places :

Rang en octobre Modèle 1 iPhone 18 Pro, 256 Go 2 iPhone 17, 256 Go 3 Xperia 10 VIII SO-52G 4 Galaxy S26 SC-51G, 256 Go 5 moto g37 M-51G

Le Xperia et le Motorola apparaissent pour la première fois dans ce tableau. Le Galaxy recule d’une place par rapport à septembre, avec l’arrivée du Sony devant lui. Le classement distingue aussi les capacités de stockage : les ventes d’un iPhone de 256 Go ne sont pas regroupées ici avec celles de sa version 512 Go.

Un mois de lancement qui ne couvre pas tout octobre

Docomo avait annoncé la sortie du Xperia 10 VIII pour le 8 octobre, avec des réservations ouvertes dès le 1er. Sa troisième place a donc été obtenue pendant son premier mois de commercialisation, sans présence en rayon sur toute la période du classement.

Ce contexte rend l’entrée remarquée, sans permettre de calculer un rythme de vente. Aucun nombre d’exemplaires ni aucune part de marché ne sont fournis dans le tableau. Une place devant un concurrent ne dit pas si l’écart représente quelques appareils ou un volume beaucoup plus important.

Un Xperia qui mise aussi sur les gestes du quotidien

Le discours de lancement de Docomo insiste sur des usages immédiatement visibles : un écran annoncé jusqu’à 50 % plus lumineux que celui du Xperia 10 VII, de nouveaux haut-parleurs et un bouton latéral pour ouvrir rapidement l’appareil photo. Le téléphone pèse environ 168 g.

Pour la durée d’utilisation, l’opérateur annonce jusqu’à quatre mises à niveau d’Android et six ans de mises à jour de sécurité, comptés à partir du lancement. La promesse de deux jours de batterie repose, elle, sur un protocole mêlant six heures d’utilisation quotidienne et dix-huit heures de veille. Ce sont les engagements du fabricant, pas les mesures d’un essai Menow.

Ces caractéristiques décrivent le produit proposé aux clients japonais ; elles n’expliquent pas à elles seules leur achat. Le classement ne mesure ni leur motivation, ni leur satisfaction après plusieurs semaines. Pour un lecteur français, il montre surtout que Sony conserve une place visible dans ce canal japonais. Il faudra les résultats des mois suivants pour savoir si ce bon départ se maintient.