Le Xperia 1 VIII est signalé presque 300 € sous son prix de lancement en Allemagne. Voici ce que change cette baisse et les vérifications pour la France.

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest.

Le Xperia 1 VIII est signalé à 1 199,99 € en Allemagne, contre 1 499 € lors de son lancement. Cela représente 299,01 € de moins, soit près de 20 %. Ce mouvement donne une nouvelle raison de regarder le smartphone de Sony, notamment pour ceux qui souhaitent encore une prise casque et un emplacement microSD dans un appareil haut de gamme. Ce prix allemand ne constitue toutefois pas une annonce de tarif identique dans les boutiques françaises.

La baisse est relayée par Sumahodigest à partir d’une publication de Business Insider Allemagne consacrée au Black Friday. Elle intervient environ six mois après la présentation du modèle. L’appareil n’a pas changé de fiche technique entre-temps : c’est le montant demandé pour l’acquérir qui fait évoluer la comparaison.

Une remise proche de 20 %, à lire avec le bon prix de référence

Le relevé japonais indique un passage de 1 499 € à 1 199,99 €. Le calcul correspond à une baisse d’environ 19,95 %. La référence de départ est cohérente avec le communiqué de lancement de Sony, qui annonçait environ 1 499 € pour la version 256 Go.

Ce rapprochement donne une mesure de l’écart depuis le lancement. Il ne prouve pas que chaque vendeur demandait encore 1 499 € la veille de l’offre. Pour apprécier un achat, comparez aussi le prix actuellement disponible chez les autres vendeurs, avec une configuration et des conditions équivalentes.

Le site japonais qualifie ce montant de plus bas niveau qu’il a relevé. Cette observation n’établit pas un record de tout le marché européen : il faudrait suivre toutes les boutiques, toutes les variantes et les éventuels coupons pour soutenir une telle affirmation.

Ce qui distingue encore ce Sony

Le Xperia 1 VIII conserve deux équipements devenus rares à ce niveau de gamme : une prise audio 3,5 mm et la prise en charge d’une carte microSDXC jusqu’à 2 To. Si vous utilisez déjà un casque filaire ou si vous stockez beaucoup de fichiers localement, ces choix peuvent peser davantage dans la décision qu’une différence de puissance difficile à percevoir au quotidien.

La fiche technique française précise aussi un Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour cette déclinaison. L’écran OLED de 6,5 pouces atteint 120 Hz et affiche 1 080 × 2 340 pixels. La batterie est donnée pour 5 000 mAh, avec recharge USB Power Delivery et recharge sans fil Qi.

Ces caractéristiques dessinent un usage multimédia complet, sans imposer de renouveler tous ses accessoires. Elles ne garantissent pas pour autant qu’une carte mémoire remplace les performances du stockage interne pour toutes les tâches, ni que chaque contenu profite du rafraîchissement maximal.

La photo reste au centre de son identité

Sony met particulièrement en avant le téléobjectif équivalent 70 mm et son capteur de 1/1,56 pouce. L’appareil conserve aussi un bouton physique dédié au déclenchement. Pour un utilisateur qui préfère cadrer et ajuster ses images plutôt que se limiter au mode automatique, ces choix font partie de l’intérêt du produit.

L’assistant Caméra IA propose des réglages créatifs liés au sujet et à la scène : couleurs, choix d’objectif et effets de flou peuvent être suggérés. Il s’agit de propositions pour guider une prise de vue, pas d’une garantie de réussite dans toutes les conditions. Sony précise notamment que certaines suggestions peuvent ne pas être disponibles selon l’environnement ou les réglages.

La baisse de prix ne doit donc pas occulter la question essentielle : souhaitez-vous réellement exploiter cette approche ? Un appareil spécialisé devient plus attirant quand son prix descend, mais il reste pertinent surtout si ses particularités correspondent à vos habitudes.

Un modèle déjà passé à Android 17

Le téléphone a été présenté sous Android 16. Son historique officiel de mises à jour mentionne ensuite le passage à Android 17 en septembre, puis une livraison du 10 novembre avec le niveau de sécurité du 1er novembre. Un exemplaire reçu avec une version plus ancienne peut donc nécessiter des mises à jour après sa configuration.

Sony annonce jusqu’à quatre mises à niveau du système et six ans de mises à jour de sécurité dans sa fiche. Ce suivi fait partie du calcul sur la durée, au même titre que le prix d’achat. La disponibilité des versions peut varier suivant le marché et l’opérateur.

Pour un acheteur français, ce qu’il reste à vérifier

L’offre mise en avant concerne l’Allemagne. Avant de comparer son montant à une boutique française, vérifiez la capacité, la référence exacte, l’état neuf du produit, le vendeur réel, la livraison en France et le coût total affiché avant paiement. Une place de marché peut regrouper plusieurs marchands derrière une même fiche.

Le prix de 1 199,99 € constitue ainsi un signal intéressant sur le repositionnement du Xperia 1 VIII pendant le Black Friday. Il mérite d’être confronté aux conditions effectivement accessibles depuis votre adresse, plutôt que d’être présenté comme un tarif français automatiquement disponible pour tous.