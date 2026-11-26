Des utilisateurs de Xperia 1 VII soupçonnent Gboard désactivé de provoquer une boucle de redémarrage sous Android 17. Une piste à distinguer d’un diagnostic officiel.

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest.

Des Xperia 1 VII redémarrant en boucle après le passage à Android 17 : plusieurs témoignages mettent en cause un réglage inattendu, celui du clavier Gboard. Le rapprochement mérite l’attention si vous utilisez un autre clavier sur votre Sony. Il s’agit d’une piste issue d’utilisateurs, pas d’une cause officiellement établie par le constructeur, et certains récits concernent des appareils japonais ou britanniques.

Le détail intéressant n’est pas simplement la présence de SwiftKey ou d’un autre clavier. Dans les cas décrits, c’est la désactivation de Gboard comme méthode de saisie qui semble faire la différence. Conserver ce clavier disponible tout en utilisant une autre application pourrait donc compter. Cette distinction évite de transformer une alerte ciblée en accusation contre tous les claviers alternatifs.

Des redémarrages qui dépassent le simple temps d’installation

Le site japonais Sumahodigest rapporte des échecs de mise à jour et des boucles de redémarrage sur Xperia 1 VII, notamment sur des versions opérateur japonaises et le modèle sans opérateur XQ-FS44. Certains utilisateurs décrivent plus d’une heure passée à revoir le logo Sony, puis un retour à l’écran verrouillé avec un message d’échec et l’ancienne version du système. D’autres disent avoir dû faire réparer leur téléphone.

Ces témoignages ne fournissent pas un taux de panne. Ils ne permettent pas non plus de déterminer combien de téléphones ont reçu la mise à jour sans difficulté. Leur intérêt est de rendre visible un scénario précis, qu’il faut examiner séparément d’un redémarrage normal pendant une installation.

Le phénomène évoqué ne se limite pas à un récit japonais. Dans un fil de la communauté SonyXperia sur Reddit, un propriétaire britannique de Xperia 1 VII 256 Go cite la version 71.2.A.2.35. Il explique avoir reproduit une boucle de démarrage après avoir désactivé le clavier intégré, alors que l’appareil fonctionnait avec un clavier tiers tant que Gboard restait activé.

« Ne pas l’utiliser » et « le désactiver » ne sont pas la même chose

Ce participant, RandomStanY, insiste lui-même sur le caractère individuel de son observation. D’autres commentaires décrivent un scénario voisin, dont l’un avec Simple Keyboard et un autre avec SwiftKey. Ces retours soutiennent l’intérêt de la piste ; ils ne remplacent pas une analyse technique de Sony ou de Google.

La différence est importante dans la pratique : choisir un clavier pour écrire ne signifie pas nécessairement rendre tous les autres indisponibles. L’hypothèse porte sur l’état de Gboard dans les méthodes de saisie, pas sur le seul fait d’avoir téléchargé une alternative. Il serait donc excessif de recommander la suppression d’une application tierce sur la seule base de ces récits.

Si votre téléphone fonctionne encore et que vous avez volontairement désactivé Gboard, vérifiez ce point avant une installation. Sumahodigest relaie des retours positifs après sa réactivation, parfois avec un passage temporaire au clavier par défaut. Cette précaution rapportée par la communauté n’est pas une garantie de réussite. L’emplacement de ces réglages peut varier selon la version logicielle de votre Xperia.

Une sauvegarde avant toute tentative de réparation

Si le mobile démarre, profitez-en pour sauvegarder ce qui compte avant de relancer une mise à jour ou de tenter une récupération. Vérifiez que les photos, documents et données indispensables sont réellement accessibles depuis leur destination de sauvegarde. Le simple fait qu’une option de synchronisation soit activée ne permet pas de savoir, sans contrôle, si votre dernier fichier a été copié.

Pour un appareil déjà bloqué, évitez d’enchaîner les manipulations trouvées dans les commentaires. Une commande destinée à réactiver une application ne répond pas forcément à une désactivation de méthode de saisie ; le fil Reddit contient d’ailleurs des retours contradictoires sur ce point. Un conseil de récupération ne doit pas être présenté comme validé sur tous les appareils concernés.

Sony explique dans ses questions fréquentes sur les mises à jour Xperia qu’une réparation logicielle avec Xperia Companion efface le stockage interne. Photos, fichiers et données locales peuvent donc être perdus. Les fichiers d’une carte SD externe sont traités séparément, et les identifiants du compte Google peuvent être nécessaires après la réparation. Une telle opération dépasse largement un simple redémarrage : demandez l’aide de l’assistance si vos données n’ont pas été sauvegardées.

Ce que ces signalements changent pour un propriétaire français

La référence de l’appareil, la version installée, le pays d’achat et le réglage des claviers sont les informations à conserver pour décrire votre cas. Le récit britannique apporte un point de comparaison européen ; il ne démontre pas que toutes les versions françaises sont touchées.

Le scénario à retenir est donc ciblé : Xperia 1 VII, Android 17 et Gboard désactivé dans certains témoignages. La source japonaise ne rapporte pas de correctif officiel dédié. Si vous attendez une mise à jour, surveillez les indications de Sony pour votre référence précise ; si votre appareil boucle déjà au démarrage, expliquez ce contexte à l’assistance avant d’autoriser une procédure qui efface la mémoire.