Sony confirme le déploiement d’Android 17 pour le Xperia 1 VII japonais XQ-FS44. La distribution a commencé le 19 novembre et la notice a été actualisée le 20. Si vous possédez ce téléphone en France, le nom « Xperia 1 VII » ne suffit toutefois pas à savoir si cette annonce concerne votre exemplaire.

Le numéro de modèle fait toute la différence

La notice de mise à jour de Sony vise explicitement la référence XQ-FS44, commercialisée au Japon. Elle indique la version logicielle 71.2.A.2.70 pour Android 17. Il ne s’agit pas d’un calendrier français couvrant toutes les variantes du Xperia 1 VII.

Élément Ce que Sony confirme Appareil visé Xperia 1 VII, référence japonaise XQ-FS44 Début de distribution 19 novembre 2026 Version Android Android 17 Numéro de build 71.2.A.2.70 Autres références et disponibilité française Non établies par cette notice japonaise

Un téléphone importé et un appareil acheté dans le circuit français peuvent porter le même nom commercial tout en suivant des distributions différentes. Avant de conclure à un retard, il faut donc comparer la référence complète, puis le logiciel installé.

La vérification à faire sur votre téléphone

Ouvrez les paramètres et la rubrique d’informations sur le téléphone. Relevez le numéro de modèle complet. Conservez les lettres et les chiffres : « Xperia 1 VII » seul ne permet pas la comparaison. Repérez la version Android et le numéro de build déjà installés. Consultez ensuite la recherche de mise à jour système de votre appareil. La proposition reçue sur le téléphone reste la référence pour votre variante.

Si le modèle n’est pas XQ-FS44, la présence d’Android 17 au Japon ne prouve pas qu’un téléchargement identique doit déjà apparaître. Cette annonce ne permet pas non plus de fixer une date d’arrivée en France.

Ne confondez pas Android 17 et le précédent correctif

Sony distingue cette évolution de sa précédente distribution : la notice du 13 novembre concernait un correctif de sécurité d’octobre, associé à la build 71.1.A.2.274 et distribué à partir du 12 novembre. Un téléphone peut donc avoir reçu récemment une mise à jour sans être déjà passé à Android 17.

Cette distinction évite une erreur fréquente : reconnaître une notification de mise à jour et supposer qu’elle apporte automatiquement la nouvelle version majeure d’Android. Le numéro de build et la version du système permettent de trancher.

Avant de lancer l’installation

Sony recommande de sauvegarder les données, de prévoir suffisamment de batterie et de privilégier une connexion Wi-Fi. Pendant l’installation, le téléphone ne doit pas être éteint ; les communications, y compris les appels d’urgence, ne sont pas disponibles durant cette phase.

Choisissez donc un moment où vous pouvez laisser l’appareil terminer son travail. La notice identifie la version et les précautions, mais ne justifie pas d’attribuer au Xperia toutes les fonctions d’Android 17 sans confirmation propre au modèle.