Un écran actif pendant un appel ne signifie pas forcément une panne du Xiaomi 15. Interface utilisée, cheveux et geste au décrochage : les vérifications expliquées par Xiaomi.

Vous approchez votre Xiaomi 15 de l’oreille et son écran reste éclairé ? Ce comportement ne signifie pas automatiquement que le téléphone est en panne. Xiaomi distingue deux situations : un appel utilisé en dehors de son interface principale, et une détection de proximité perturbée au moment de porter l’appareil au visage. La première vérification consiste donc à regarder dans quel contexte le problème apparaît, avant de modifier des réglages.

La question mérite d’être posée précisément. Un écran qui reste actif lorsque vous consultez autre chose pendant une conversation et un écran qui ne s’éteint jamais contre votre oreille constituent deux observations différentes. Les explications officielles du fabricant permettent de commencer à les départager, sans installer une application de calibration ni effacer le téléphone.

Quand vous utilisez une autre application, l’écran peut rester accessible volontairement

Dans une fiche consacrée au Xiaomi 15, Xiaomi explique que la gestion de proximité tient compte de l’interface utilisée. Hors de l’écran principal de l’appel, notamment pendant certaines activités dans une application tierce, l’extinction peut ne pas se déclencher. L’objectif annoncé est de préserver l’accès à l’affichage pendant le jeu ou le multitâche, plutôt que de le couper lorsqu’une zone du téléphone est masquée.

Le capteur sert normalement à reconnaître la proximité du visage pour éteindre l’écran et limiter les contacts involontaires pendant une conversation. Mais ce fonctionnement ne doit pas être interprété comme une règle identique dans toutes les applications : Xiaomi décrit justement une exception liée au contexte d’utilisation.

Pour comparer utilement les situations, revenez à l’interface principale de l’appel et observez ce qui se passe lorsque vous portez le téléphone à l’oreille. Reprenez ensuite le scénario dans lequel vous aviez constaté l’anomalie. Si les résultats diffèrent, notez cette différence : elle est plus informative que le seul constat « l’écran reste allumé ». Ce test de comparaison ne prouve pas, à lui seul, la présence ou l’absence d’un défaut.

La manière de porter le téléphone à l’oreille peut aussi intervenir

Une deuxième réponse de l’assistance Xiaomi concerne la reconnaissance de proximité pendant les appels et les échanges vocaux dans des applications tierces. Le constructeur indique que des cheveux foncés et denses peuvent gêner cette détection. Il conseille de dégager les cheveux et d’approcher l’appareil de la peau.

Le fabricant évoque également le mouvement effectué en décrochant : si vous portez très rapidement le téléphone à l’oreille, essayez un geste plus lent, d’au moins une demi-seconde. Vérifiez enfin que la zone du capteur est propre. Ce sont des essais ciblés sur la détection, pas une garantie de réparation.

Pour savoir lequel de ces éléments intervient, changez une seule chose à chaque essai. Par exemple, reproduisez d’abord l’appel en dégageant les cheveux, puis comparez avec un mouvement moins rapide. En modifiant simultanément votre prise en main, l’application et la position du téléphone, vous ne saurez pas quelle différence a compté.

Les observations à conserver si le phénomène continue

Préparez une description courte : appel depuis l’interface principale ou depuis une autre application, écran constamment actif ou seulement au moment de décrocher, comportement reproductible ou occasionnel. Le nom de l’application et la version du système seront également utiles pour décrire votre cas à l’assistance.

Une formule comme « pendant trois essais dans l’interface principale, l’écran reste actif contre l’oreille » donne un point de départ concret. À l’inverse, « le capteur est mort » constitue déjà une conclusion technique que ces essais ne permettent pas de tirer. Gardez la distinction entre ce que vous voyez et la cause que vous soupçonnez.

Ces deux FAQ ne désignent aucune version d’HyperOS responsable, aucun correctif daté et aucune application universellement concernée. Elles documentent des situations précises sur le Xiaomi 15. Si votre écran ne s’éteint toujours pas dans l’interface principale, malgré les vérifications de position et de propreté, transmettez ces observations à l’assistance : elles permettront d’examiner un cas qui ne se résume plus à l’exception de multitâche décrite par Xiaomi.