Xiaomi Watch 6 : l’eSIM se précise, pourrez-vous laisser votre téléphone à la maison ?

La Xiaomi Watch 6 pourrait accompagner le Xiaomi 18 avec une connexion eSIM, selon une information attribuée à Digital Chat Station. C’est la piste à suivre pour les lecteurs qui aimeraient sortir sans smartphone. Elle ne garantit toutefois ni une version commercialisée en France, ni sa compatibilité avec un opérateur français.

Une montre connectée au réseau, encore au stade de la fuite

Le message signalé le 17 novembre évoque une montre équipée d’une eSIM et trois coloris : gris, vert et bleu. Il indique aussi que les démarches réglementaires des produits concernés seraient terminées. Aucun dossier de certification directement consultable n’a cependant permis de confirmer ici l’identité complète de cette montre.

La présentation commune avec le Xiaomi 18 reste, elle aussi, une prévision. Xiaomi n’a pas donné dans les éléments vérifiés de date officielle pour la Watch 6. Il serait donc prématuré de transformer cette indication en lancement français programmé.

L’eSIM ne répond pas seule à la question des appels

Une eSIM désigne la possibilité d’utiliser un profil d’abonnement dématérialisé. Sur une montre conçue pour les réseaux mobiles, l’intérêt peut être de conserver une connexion quand le téléphone n’est pas à proximité. Mais il faut encore que le modèle vendu et l’opérateur permettent d’activer le service voulu.

Avant d’envisager de remplacer votre montre, trois confirmations seront nécessaires : une variante cellulaire distribuée localement, la prise en charge par votre opérateur et le prix de l’option éventuelle. Une annonce chinoise ne répond pas à ces questions pour la France.

Ce que l’on ne sait pas encore sur la Watch 6

La fuite ne donne pas de capacité de batterie, de dimensions d’écran, de processeur ou de prix. Elle ne démontre pas non plus le système qui serait utilisé par une future version européenne. Les fonctions de la Watch 5 ne doivent pas être transférées automatiquement à sa remplaçante.

La bonne information, à ce stade, est donc l’existence d’une piste eSIM. Pour savoir si la Watch 6 permettra vraiment votre sortie sans téléphone, il faudra vérifier les appels, les messages et les applications pris en charge sur la variante qui sera effectivement proposée chez nous.