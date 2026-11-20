Le Xiaomi Smart Band 11 peut annoncer 21 jours d’autonomie et rester un mauvais choix pour courir sans téléphone. Son écran gagne en luminosité, son boîtier s’affine et son suivi de santé évolue, mais il conserve le GPS connecté : pour enregistrer un itinéraire grâce aux satellites, le smartphone doit vous accompagner. L’autre chiffre à bien lire est celui de la batterie : Xiaomi distingue 21 jours en usage léger, 10 jours en usage normal et 6 jours avec l’affichage permanent.

La version vendue en France mérite donc d’être examinée au-delà de sa fiche publicitaire. Voici les différences qui changent vraiment l’usage, les conditions des fonctions iPhone et les vérifications à faire si vous envisagez le modèle NFC.

Les caractéristiques utiles, sans confondre les versions

Point à comparer Smart Band 11 Conséquence au quotidien Écran AMOLED de 1,72 pouce, 212 × 520 pixels, jusqu’à 60 Hz Un affichage allongé pour consulter les données et notifications Luminosité 1 500 nits en mode haute luminosité ; pointe annoncée de 2 000 nits Les 2 000 nits ne constituent pas une luminosité maintenue dans tous les usages Boîtier standard 47,44 × 23,66 × 9,99 mm ; 15,58 g sans bracelet L’épaisseur exclut la saillie du capteur cardiaque Batterie et recharge 233 mAh ; charge magnétique en environ 90 minutes Durée de charge annoncée en laboratoire, variable selon les conditions Autonomie annoncée 21 jours en léger, 10 jours en normal, 6 jours avec affichage permanent Le réglage des mesures et de l’écran change fortement le résultat Positionnement Pas de GPS intégré Le tracé GPS dépend du téléphone connecté Résistance à l’eau 5 ATM Adapté à la piscine selon les conditions Xiaomi, pas à la plongée Téléphone compatible Android 8.0 ou iOS 14.0 et versions ultérieures, application Mi Fitness Les fonctions avancées peuvent demander des logiciels supplémentaires Prix affichés en France le 20 novembre Standard : 54,99 € ; NFC : 67,99 € Tarifs promotionnels affichés, contre respectivement 59,99 € et 79,99 € comme prix de référence

21 jours : ce que Xiaomi désactive pour atteindre ce chiffre

Le scénario léger est nettement moins exigeant qu’un suivi complet. Xiaomi mesure alors le pouls toutes les 30 minutes et désactive le suivi du sommeil haute précision, celui du stress sur la journée et celui de l’oxygène sanguin. Le protocole prévoit notamment 100 messages, 10 notifications d’appels, trois alarmes par jour et une heure de sport par semaine. Il ne décrit donc pas trois semaines d’entraînement intensif avec toutes les mesures actives.

En usage normal, les suivis continus et le sommeil haute précision sont activés : l’annonce tombe à 10 jours. L’affichage permanent ramène la valeur à 6 jours. Ces durées sont des résultats constructeur, pas des mesures réalisées par Menow. Elles donnent surtout un repère pour choisir ses réglages sans croire que l’autonomie maximale s’applique à toutes les configurations.

Pour courir sans téléphone, la limite reste le GPS

La liste des capteurs comprend un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un capteur de lumière et le module optique de fréquence cardiaque et d’oxygénation. Elle ne comprend pas de récepteur satellite autonome. Le bracelet peut suivre une activité, mais il ne faut pas confondre une estimation de distance et un parcours GPS enregistré sans smartphone.

Si votre objectif est de laisser le téléphone à la maison tout en conservant un itinéraire précis, l’absence de GPS intégré constitue un critère de choix plus important que le nombre de modes sportifs. À l’inverse, si vous emportez déjà le mobile pour vos appels ou votre musique, ce compromis peut être moins gênant.

Un écran plus lumineux et un boîtier plus discret

La pointe de 2 000 nits vise la visibilité dans les situations très lumineuses. La fiche technique retient 1 500 nits en mode haute luminosité avec réglage automatique : ce sont deux indications différentes, pas une contradiction. Le gain annoncé ne signifie pas non plus que le bracelet restera constamment à sa luminosité maximale.

Le corps standard descend à 9,99 mm et 15,58 g sans bracelet. La version NFC pèse 16 g, l’édition monobloc 16,57 g et l’édition céramique 21,45 g. Pour porter le bracelet la nuit, ces différences de matière et de poids comptent autant que les coloris. Les bracelets en métal ou tissés ne sont d’ailleurs pas les plus adaptés à la natation selon Xiaomi.

Le suivi santé ne remplace pas un examen médical

Le module cardiaque utilise deux LED et deux photodiodes. Xiaomi annonce un nouvel algorithme ainsi que des conseils de sommeil fondés sur l’historique et les habitudes enregistrées. La marque décrit aussi le suivi du stress, du cycle menstruel et de l’oxygène sanguin. Ce dernier doit être activé manuellement pour fonctionner sur la journée ; les mesures sont alors espacées de dix minutes.

Le bracelet n’est pas un dispositif médical et ne propose pas d’électrocardiogramme. La mention d’un étalonnage médical dans la communication ne transforme pas ses alertes en diagnostic. Pour le sport, la diffusion du pouls par Bluetooth permet de transmettre les données à un compteur de vélo ou à une application compatible avec la réception du protocole BLE. Il faut vérifier cette compatibilité des deux côtés : posséder simplement le Bluetooth ne suffit pas.

Sur iPhone, certaines fonctions demandent plus qu’un appairage

Les notifications de deux téléphones ne correspondent pas à un fonctionnement universel avec n’importe quel duo de mobiles. Xiaomi demande un smartphone Xiaomi sous HyperOS 3 ou ultérieur, l’application Xiaomi Interconnectivity en version 17.1.1 ou ultérieure, et un iPhone sous iOS 14 ou ultérieur avec Interconnectivity 2.1.0 ou ultérieur. Le même compte Xiaomi doit être utilisé sur les deux appareils.

Pour déclencher l’appareil photo de l’iPhone depuis le bracelet, Xiaomi indique une connexion directe à l’iPhone via Mi Fitness. Le changement de page exige aussi le dernier logiciel du bracelet et dépend de l’application utilisée. Sur iOS, la procédure annoncée passe par Réglages → Accessibilité → Zoom ; elle peut agrandir l’affichage. Un double toucher à trois doigts permet de revenir à la vue normale. C’est une condition à connaître avant d’activer cette commande, pas une fonction à présenter comme immédiatement transparente.

Avant de choisir le NFC, vérifiez votre banque

En France, le modèle standard et le modèle NFC sont proposés séparément. Une mention NFC sur une page de présentation ne signifie pas que chaque déclinaison permet de payer. La banque et la carte doivent également être acceptées dans la région concernée : la liste de compatibilité bancaire publiée par Xiaomi permet de vérifier la prise en charge de votre établissement.

Pour trancher, partez de vos habitudes : téléphone déjà emporté pendant le sport, affichage permanent souhaité ou non, intérêt réel du paiement au poignet. Le Smart Band 11 devient plus lisible et plus fin, mais les trois questions déterminantes restent l’autonomie avec vos réglages, l’absence de GPS autonome et la compatibilité exacte des fonctions que vous comptez utiliser.