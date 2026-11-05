Ces lunettes Xiaomi promettent 10 heures de musique sans écouteurs

La fiche française des Smart Audio Glasses annonce 10 heures de musique et 7 heures d’appels. Les 11 jours mentionnés correspondent uniquement à la veille.

Écouter de la musique sans rien placer dans les oreilles : les Xiaomi Smart Audio Glasses intègrent la diffusion sonore dans leurs branches. La fiche officielle française permet de comprendre ce que ce format apporte, mais aussi de remettre en perspective ses différents chiffres d’autonomie.

Xiaomi annonce jusqu’à 10 heures d’écoute ou 7 heures d’appels sur une charge. Les 11 jours également affichés concernent le mode veille. Ce ne sont donc pas onze journées de musique, et l’autonomie réelle varie notamment avec le volume et l’usage.

Le son arrive par l’air, les oreilles restent libres

Le principe est celui de la conduction aérienne : des haut-parleurs envoient le son vers les oreilles sans les obturer. Cela permet de continuer à entendre l’environnement en même temps que la musique. Ce fonctionnement diffère de celui d’écouteurs qui ferment le conduit auditif.

Le compromis mérite d’être compris avant un achat. Garder les oreilles dégagées peut être pratique pour des échanges courts ou une écoute ponctuelle ; cela ne remplace pas automatiquement l’isolation recherchée dans les transports. Xiaomi annonce un dispositif limitant les fuites sonores, sans que cette fiche constitue un test indépendant de confidentialité.

Les gestes se font directement sur les branches : un glissement à droite règle le volume, tandis qu’un glissement à gauche change de piste. Retirer les lunettes interrompt automatiquement la musique.

Le choix de la monture compte autant que l’électronique

La présentation du fabricant mentionne un poids de 40 grammes et des montures interchangeables. Les éléments de remplacement s’achètent séparément ; des verres adaptés à une ordonnance doivent également être montés à part. Le prix final d’une paire corrigée ne se limite donc pas nécessairement à celui de l’équipement audio.

Ce format réunit deux objets que l’on choisit habituellement pour des raisons différentes : une monture doit bien tenir et convenir à la vue, tandis qu’un appareil audio doit répondre aux usages d’écoute. Les caractéristiques seules ne tranchent pas le confort pour chaque visage.

La fiche consultée ne permet pas ici de confirmer un tarif français ni un stock. Elle donne en revanche une base claire pour comparer : une écoute ouverte, des commandes sur les branches et une autonomie musicale annoncée de 10 heures.

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