Coller le Smart Air Purifier 4 contre un meuble gêne ses entrées d’air. Placement vertical, dégagement et entretien : les points à contrôler sur ce modèle précis.

Une place discrète entre un canapé et un meuble n’est pas forcément une bonne place pour le Xiaomi Smart Air Purifier 4. Xiaomi demande au moins 20 cm entre ses entrées d’air et les murs ou autres obstacles. Avant de chercher un réglage plus puissant, commencez donc par regarder l’espace réellement laissé autour de l’appareil.

Vingt centimètres devant, derrière et sur les côtés

La FAQ officielle du Smart Air Purifier 4 précise un usage vertical et un dégagement de 20 cm à l’arrière, sur les côtés et devant. L’objectif est de ne pas gêner la circulation de l’air. Cette consigne vise le modèle 4 : ne l’appliquez pas automatiquement au 4 Pro, au Lite ou à un autre purificateur.

Pour vérifier votre installation, mesurez jusqu’à l’obstacle le plus proche, pas jusqu’au bord de la pièce. Un rideau qui retombe devant une grille ou le côté d’un canapé compte aussi dans le choix de l’emplacement. Si le purificateur rentre juste dans un renfoncement, comparez la place disponible aux dégagements demandés avant de retenir cet endroit.

Le manuel européen montre ces espacements sur son schéma d’installation. Le chiffre ne promet pas une baisse donnée de la pollution : il décrit les conditions de placement prévues par le fabricant.

La poussière peut aussi gêner le passage de l’air

Sur ce modèle, Xiaomi recommande de retirer la poussière des entrées d’air et du compartiment du filtre avec un aspirateur ou un chiffon doux. L’intérieur ne doit pas être rincé, aspergé ni essuyé avec un tissu détrempé. Débranchez l’appareil avant son entretien et suivez la notice pour toute ouverture.

Nettoyer les accès ne transforme pas un filtre usagé en filtre neuf. Séparez les deux opérations : dégager la circulation d’air d’un côté, contrôler l’état et les indications de remplacement du filtre de l’autre.

Une hausse du chiffre affiché ne suffit pas à conclure à une panne

La FAQ signale qu’un humidificateur à ultrasons peut perturber la lecture des PM2,5 : ses fines gouttelettes sont détectées par le capteur. Notez donc ce qui fonctionne à proximité lorsque la valeur change. Pour examiner un écart, comparez des situations semblables, sans changer à la fois l’emplacement, le mode et les appareils voisins. Vous saurez ainsi quel changement accompagne le résultat observé.