Une fuite attribuée à Smart Pikachu évoque du verre plat et incurvé pour les futurs Xiaomi haut de gamme. Les modèles et leur nom restent inconnus.

Xiaomi étudierait à la fois du verre plat et du verre incurvé pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. La fuite est attribuée à Smart Pikachu sur Weibo. Elle ouvre une piste sur l’apparence des futurs appareils, mais ne permet pas encore d’affirmer quels modèles la marque commercialisera, ni sous quel nom.

Le verre extérieur ne dit pas tout de l’écran

Le point important porte sur le composant décrit. Dans sa publication du 19 novembre, Smart Pikachu évoque deux formes pour le verre qui recouvre l’affichage. Cela ne confirme pas à lui seul que la dalle OLED située dessous serait courbée. Les deux éléments ne doivent donc pas être confondus lorsqu’on imagine le futur téléphone.

Un verre incurvé peut modifier le profil des bordures et la sensation au contact des doigts. Il ne renseigne en revanche ni sur la définition, ni sur la luminosité, ni sur la résistance finale du produit. Sans dimensions, courbure précise ou appareil terminé, on ne peut pas en tirer de conclusion sur son confort ou sa solidité.

Ni la répartition des modèles ni le nom ne sont fixés publiquement

La génération est évoquée comme celle des « Xiaomi 19 », mais cette appellation n’est pas confirmée. Présenter dès maintenant un Xiaomi 19 standard à façade plate et des Pro incurvés reviendrait à transformer une interprétation en fiche technique.

La présence de plusieurs pistes de conception ne garantit pas non plus que toutes arriveront en boutique. Le renseignement intéressant est celui d’un travail sur deux formes de façade ; la sélection finale reste inconnue. Il faudra une présentation de Xiaomi, ou des documents plus précis, pour rattacher ces options à des modèles et à un éventuel lancement européen.