La Portable Photo Printer Pro relie un tirage à une vidéo de 15 secondes. Pour la revoir, le destinataire doit passer par Xiaomi Home et disposer de l’accès prévu.

Une photo que l’on offre peut aussi donner accès à quelques secondes de vidéo. La Xiaomi Portable Photo Printer Pro associe un clip de 15 secondes au maximum à un tirage. Pour le revoir, il faut utiliser la fonction « Numériser » dans le module de l’imprimante de Xiaomi Home. Le compte qui a créé le contenu et les proches autorisés peuvent y accéder : remettre le papier à quelqu’un ne suffit donc pas à lui assurer la lecture.

La Portable Photo Printer Pro produit des tirages de poche. Image : Xiaomi Japan, via PR TIMES.

Menow avait présenté la Mijia Pocket Photo Printer 1S en 2024, qui liait déjà un contenu animé au papier. Le sujet est ici la Pro vendue en France, et les conditions concrètes pour transmettre son tirage avec un accès au souvenir.

Le souvenir reste sur papier, l’animation se regarde au téléphone

Le principe permet, par exemple, d’associer à un portrait le bref moment qui l’entoure. Le tirage conserve son rôle de photographie ; la vidéo et le son sont consultés à travers l’application. Le papier n’est pas un écran et n’affiche pas une animation tout seul. Cette différence compte si l’on souhaite glisser une photo dans un cadeau : le destinataire reçoit un objet physique, accompagné d’un accès numérique à préparer.

Xiaomi distingue les vidéos, limitées à 15 secondes, des enregistrements sonores, qui peuvent atteindre 60 secondes. Le fabricant indique une limite par défaut de 100 photos animées en réalité augmentée téléversées par compte. Il faut donc choisir les petits moments à conserver plutôt que considérer ce système comme une bibliothèque de longues vidéos.

Qui peut revoir la vidéo de votre tirage ?

La lecture passe par le module de l’imprimante dans Xiaomi Home, avec le compte créateur ou un proche auquel l’accès a été autorisé. Un simple appareil photo de téléphone ne remplace pas cette fonction. Avant d’offrir plusieurs exemplaires d’une même photo, le plus utile est de vérifier la lecture avec le compte du destinataire.

Il faut aussi distinguer cet accès aux souvenirs du partage de l’imprimante elle-même. Dans sa FAQ consacrée au modèle Pro, Xiaomi précise que seul le propriétaire ajoute et gère l’appareil par défaut. Il peut inviter d’autres personnes avec la fonction « Partager l’appareil ». Les invités doivent posséder un compte Xiaomi ; le partage prend en charge jusqu’à trois utilisateurs. Cette capacité d’impression partagée ne signifie pas que les vidéos deviennent publiques.

Préparer l’application avant de distribuer les photos

La présentation française du produit demande Xiaomi Home 10.6 ou une version ultérieure sous Android, et 10.7 ou une version ultérieure sous iOS.

L’ajout de l’imprimante se fait en Bluetooth. La procédure d’assistance consiste à l’allumer, puis à ouvrir Xiaomi Home, toucher « + » et « Ajouter un appareil ». Une fois la Portable Photo Printer Pro sélectionnée, un appui bref sur son bouton d’alimentation confirme l’association. Le câble USB-C sert à la recharge ; il ne constitue pas une liaison d’impression filaire avec le smartphone.

Autre distinction utile : les photos animées natives et les souvenirs associant un clip ne sont pas une seule et même fonction. La compatibilité annoncée pour les photos « live » vise notamment les Xiaomi capables d’en capturer et les iPhone 6s ou plus récents. Cela ne garantit pas la prise en charge de toutes les images animées provenant de n’importe quel téléphone Android.

Le coût ne s’arrête pas à l’imprimante

Le catalogue Xiaomi France affiche la Pro à 89,99 € au relevé du 26 novembre 2026. Les promotions et les stocks peuvent évoluer. La boîte comprend du papier et une cartouche permettant dix tirages ; les consommables suivants s’achètent séparément. Pour offrir vingt photos, il faut donc prévoir davantage que le contenu initial de l’emballage.

Les caractéristiques françaises annoncent des tirages de 50 × 76 mm, une résolution de 313 × 313 ppp et environ une minute par photo. Le papier ordinaire et les feuilles autocollantes existent, mais la boîte contient du papier standard. La Pro utilise la sublimation, avec un ruban associé au papier : ce n’est pas une imprimante Zink dépourvue de cartouche.

Avant de préparer un album à partager, trois vérifications suffisent à éviter les mauvaises surprises : disposer des consommables, mettre Xiaomi Home à jour et faire essayer la lecture à un proche autorisé. Le lien entre le tirage et le clip prend alors son sens : on peut transmettre la photo et permettre au destinataire de retrouver le moment qui l’accompagne.