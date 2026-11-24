Xiaomi officialise les extensions de son navigateur sur téléphone et Pad en Chine. Les versions minimales et les outils sont connus, l’accès français reste à confirmer.

Xiaomi ajoute les extensions à son navigateur en Chine : bloqueur de pubs, traduction et IA

Ajouter un outil de traduction ou un bloqueur de publicités au navigateur de son téléphone : Xiaomi officialise cette possibilité en Chine, sur smartphone comme sur Pad. L’annonce du 24 novembre précise les versions nécessaires, 20.32 ou ultérieure sur téléphone et 20.6 ou ultérieure sur tablette. Une mise à disposition dans le navigateur distribué en France n’est pas confirmée.

Les affiches officielles de Xiaomi Internet reproduites par IT Home montrent ce que la mise à jour apporte : des extensions accessibles depuis le navigateur, avec un écran pour les installer et les gérer. Ce n’est plus seulement une promesse de fonction dans une future interface.

Traduire une page, bloquer ses pubs ou interroger une IA

Xiaomi met en avant quatre usages. Un outil filtre les publicités dans les pages web ; un autre traduit leur contenu. L’assistant IA s’ouvre dans une barre latérale pour poser une question pendant la consultation d’un site. Un gestionnaire de scripts permet, lui, d’ajouter des comportements personnalisés aux pages.

Ces fonctions concernent la navigation : le bloqueur illustré agit sur les publicités des sites visités. L’annonce ne dit pas qu’il supprime les annonces des autres applications ou de tout HyperOS. De même, montrer un outil de traduction ne garantit pas que chaque extension conçue pour un navigateur d’ordinateur fonctionnera sur téléphone.

Sur les captures, les outils possèdent leur propre bouton d’installation et une liste rassemble ceux qui sont déjà ajoutés. La présentation sur Pad montre aussi une commande pour importer un fichier d’extension local. Elle ne donne toutefois ni la liste des formats acceptés ni une garantie de compatibilité avec les catalogues Chrome ou Firefox.

Une version chinoise à distinguer de celle installée chez nous

L’annonce porte sur l’expérience présentée par Xiaomi Internet en Chine. Il faut donc vérifier à la fois la version du navigateur et la présence de cette rubrique sur son appareil ; disposer d’HyperOS 4 ne suffit pas à démontrer que la même fonction est activée dans une édition européenne de l’application.

Le support des extensions avait déjà été aperçu dans des versions bêta d’HyperOS 4 en août. La nouveauté du jour est l’officialisation de cette expérience sur téléphone et Pad, avec des versions minimales précises. La même affiche annonce un espace de contenus interactifs accessible depuis la recherche IA, sans téléchargement d’une autre application.

Pour les utilisateurs français, le point à surveiller est désormais l’arrivée de cette gestion des extensions dans leur propre navigateur Xiaomi. Les numéros annoncés pour la Chine ne constituent pas une consigne pour installer une autre édition de l’application : aucun calendrier européen ni parcours d’activation français n’accompagne cette annonce.