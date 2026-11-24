Le petit écran peut se consulter seul. Pour déclencher des appareils connectés et synchroniser les mesures, Xiaomi demande une passerelle compatible, vendue séparément.

Image : illustration.

Le Mijia Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Pro peut afficher ses mesures sur son écran sans transformer votre logement en maison connectée. Pour déclencher automatiquement d’autres appareils, Xiaomi demande une passerelle Bluetooth Mesh compatible, vendue séparément. C’est ce point qu’il faut vérifier avant d’acheter le capteur pour piloter un chauffage ou un humidificateur.

Le passage du produit sur le site international de Xiaomi, repéré le 23 novembre par Gizmochina, ne confirme pas encore un tarif ni une disponibilité française. La question utile, pour préparer son installation, est donc celle de l’équipement nécessaire autour du petit écran.

Pour lire les mesures, commencer par une pile

Le boîtier possède un écran de 3,6 pouces qui affiche notamment température, humidité et CO₂. Un bouton change la donnée principale. Pour consulter la pièce d’un coup d’œil, il n’est pas nécessaire de demander à un autre appareil d’exécuter une action.

La première dépense à prévoir est facile à oublier : la liste officielle des éléments fournis ne comprend pas la pile CR2450. Elle indique en revanche un support et un anneau métallique pour installer ce boîtier de 84 × 73 × 13,7 mm et 71 g.

Le Bluetooth ne suffit pas à promettre une automatisation

Le capteur utilise le Bluetooth Low Energy 5.0. Dans sa présentation technique du Monitor 3 Pro, Xiaomi précise que ses fonctions d’interconnexion exigent un appareil doté de la fonction passerelle Bluetooth Mesh. Les autres objets à commander doivent également être compatibles.

Il faut donc distinguer trois éléments : le capteur mesure, la passerelle fait le lien, puis l’appareil compatible exécute l’action. Une enceinte ou un autre accessoire Bluetooth ne remplit pas automatiquement le rôle de passerelle. Vérifier cette fonction exacte évite d’acheter un capteur puis de découvrir qu’il manque une pièce au système.

Xiaomi cite le déclenchement d’un chauffage ou d’un humidificateur à partir de seuils réglés dans Xiaomi Home. Cela répond à deux besoins différents : réagir à une pièce froide ou à un air trop sec. Le capteur ne chauffe et n’humidifie rien lui-même ; il fournit l’information.

L’autonomie d’un an correspond à un usage précis

L’année d’autonomie annoncée est obtenue avec les réglages d’origine, sans connexion à l’application. Ce résultat ne décrit donc pas tous les usages connectés. Xiaomi ne donne pas une durée équivalente vérifiée pour chaque installation avec passerelle.

Ce n’est pas une raison de conclure que la pile se videra rapidement. C’est une raison de comparer la bonne situation : afficher les mesures localement et transmettre les données à un système domotique ne sont pas le même scénario de fonctionnement.

Pour les courbes, regarder aussi la connexion

Après association à Xiaomi Home, Xiaomi annonce trois mois de données conservées localement et six mois dans le cloud. La passerelle Bluetooth Mesh permet leur synchronisation. Ce stockage sert à retrouver des évolutions, au lieu de ne regarder qu’une valeur instantanée.

Avant de compléter votre installation, vérifiez donc la référence de la passerelle, la compatibilité des appareils à commander et la région dans laquelle l’ensemble est pris en charge. Une fiche internationale ne garantit pas que toutes les associations fonctionneront sur un compte français. Pour comprendre l’autre fonction du produit, notre explication du suivi du CO₂ par le Monitor 3 Pro détaille ce que ses indications permettent de lire dans la maison.