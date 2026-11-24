Le Mijia Smart Water Heating Blanket Pro chauffe séparément chaque moitié du lit grâce à deux circuits d’eau. Il est présenté en Chine, sans disponibilité française confirmée.

Image : illustration.

Xiaomi propose de choisir une température différente de chaque côté du lit. Son nouveau Mijia Smart Water Heating Blanket Pro est un surmatelas chauffant à circulation d’eau, avec deux zones réglables indépendamment. Présenté en Chine le 23 novembre, il n’a pas de disponibilité française confirmée à ce stade.

L’idée répond à une situation familière : une personne veut réchauffer son côté du lit, tandis que l’autre préfère une température plus modérée. Ici, le réglage ne porte pas uniquement sur la durée de fonctionnement de l’ensemble. Chaque moitié dispose de son propre circuit et de son chauffage.

Deux circuits d’eau pour deux températures

Dans la présentation des caractéristiques relevées sur la fiche Xiaomi, IT Home décrit deux réservoirs chauffés séparément et deux circuits physiquement isolés. La température se règle de 25 à 55 °C. Le système utilise un chauffage céramique PTC de 450 W et le fabricant annonce un niveau sonore de 32 dB(A).

Ce fonctionnement le distingue d’une simple couverture posée sur le corps : une unité extérieure chauffe l’eau qui circule dans les conduits du surmatelas. La valeur sélectionnée est celle annoncée pour le système de chauffage ; elle ne doit pas être interprétée comme une température corporelle, ni comme une mesure uniforme de toute la surface du lit.

Deux circuits indépendants permettent de demander des consignes différentes. Cela ne prouve toutefois pas une isolation thermique parfaite entre les dormeurs : literie, couette et proximité interviennent aussi dans la sensation de chaleur. Nous n’avons pas testé le produit ni mesuré l’écart réel entre ses deux côtés.

La consommation annoncée dépend d’un protocole précis

Xiaomi communique une consommation d’environ 0,7 kWh pour huit heures, avec une consigne de 37 °C. Ce résultat est donné pour une température ambiante de 20 ± 5 °C et une eau initialement à 15 ± 5 °C. C’est une mesure annoncée par le fabricant, pas un essai Menow.

Il faut surtout distinguer cette énergie consommée de la puissance de 450 W. Une puissance indique la quantité d’énergie utilisée à un instant donné ; le nombre de kilowattheures correspond à ce qui est consommé pendant une durée. Le chauffage n’est donc pas nécessairement sollicité à sa puissance maximale pendant toute la nuit.

À titre de calcul, 0,7 kWh réparti sur huit heures représente une puissance moyenne de 87,5 W dans ce protocole. Cela ne constitue pas une nouvelle mesure du produit. Une autre température de chambre ou une consigne différente peut modifier le résultat. Ce chiffre ne permet pas non plus de promettre une économie sur le chauffage de tout un logement.

Une programmation dans Mijia, mais pas encore une offre française

L’application Mijia permet de programmer le fonctionnement, de commander l’appareil à distance et de prévoir des températures selon les périodes de sommeil. L’intérêt est de préparer le lit puis de modifier la chauffe au cours de la nuit, sans devoir rester sur un unique réglage.

La campagne chinoise doit ouvrir le 25 novembre à 10 heures, heure locale, après les réservations lancées le 23. Ces dates concernent Xiaomi Youpin en Chine. Elles ne valent ni annonce européenne ni engagement de livraison en France.

Le tarif de financement participatif annoncé est de 799 yuans, soit environ 110 €. Le prix conseillé chinois de 1 099 yuans représente environ 151 €. Ces conversions utilisent le taux de référence de la Banque centrale européenne du 23 novembre 2026, à 7,2905 yuans pour un euro. Elles sont données hors transport, taxes et frais d’importation et ne constituent pas des prix français.

La fiche chinoise indique des expéditions prévues à partir du 2 décembre. Il reste à connaître les conditions d’une éventuelle distribution locale : version électrique, région de l’application, garantie et SAV. Le tarif chinois ne suffit pas à les établir.