Le Mijia Portable Electric Shaver Pro à manche droit promet une puissance adaptée à la barbe. Ses 60 jours d’autonomie supposent une minute de rasage par jour.

Ce rasoir Xiaomi ajuste sa puissance à votre barbe : ce que promet son capteur

Le nouveau rasoir Mijia à manche droit promet de moduler son moteur selon la barbe rencontrée. Xiaomi associe deux têtes rotatives à une puce chargée de surveiller le rasage et d’adapter la puissance ainsi que la vitesse. L’autre chiffre mis en avant, jusqu’à 60 jours d’autonomie, repose sur une condition précise : une minute de rasage par jour. Le financement participatif est annoncé pour le 2 décembre en Chine, après une première présentation le 20 novembre.

Le rasoir Mijia Pro à manche droit et ses deux têtes rotatives. Image : Xiaomi, via Xiaomi Youpin.

La puissance change selon la zone rasée

Le modèle porte le nom de Mijia Portable Electric Shaver Pro Straight Handle Multi-Effect Edition. Cette longue désignation distingue la nouvelle version à poignée droite des autres rasoirs Pro de la marque. Sa fiche sur Xiaomi Youpin décrit un moteur d’environ 8 500 tours par minute, associé à une régulation électronique.

Selon les indications du fabricant, la puce surveille l’état de la barbe environ 100 fois par seconde pour ajuster le fonctionnement du moteur. Ce chiffre correspond à une valeur de conception annoncée, pas à une mesure effectuée par Menow. L’objectif est de répondre aux différences de résistance rencontrées pendant le passage des têtes, plutôt que de conserver une puissance identique sur toute la surface du visage.

Pour l’utilisateur, cela pourrait limiter le besoin de modifier lui-même un réglage lorsqu’il passe d’une zone peu fournie à une barbe plus dense. La fiche ne permet toutefois pas de déterminer combien de passages seront nécessaires, ni de mesurer le confort sur une peau sensible. La régulation du moteur constitue une fonction ; un résultat de rasage reste à évaluer dans les conditions d’usage.

Deux têtes rotatives et une mécanique de guidage du poil

Les deux grilles circulaires sont placées côte à côte au sommet du manche. Xiaomi décrit des rainures incurvées qui guident les poils vers les lames, avec une structure destinée à les maintenir pendant la coupe. Les images techniques présentent l’intérieur du mécanisme sous forme d’illustrations : elles expliquent le principe, sans constituer une observation du rasoir en fonctionnement.

Le support des têtes peut osciller de 10 degrés dans les deux directions annoncées pour épouser les contours. Cette mobilité et l’adaptation de puissance répondent à deux questions différentes : l’une concerne le contact avec le visage, l’autre la réaction du moteur à la résistance rencontrée. Leur association ne dispense pas de trouver l’angle et le geste adaptés à sa propre barbe.

Le fabricant met également en avant une grille en acier à faible teneur en nickel et un revêtement de microbilles sur la surface du support. Ce sont des choix de matériau et de finition. Ils ne permettent pas de promettre une absence d’irritation à tous les utilisateurs, encore moins de présenter ce rasoir comme un soin pour la peau.

Les 60 jours se lisent avec la durée quotidienne

La note de test de Xiaomi est explicite : l’autonomie annoncée est obtenue à partir d’une charge complète et d’un rasage quotidien d’une minute. Ce scénario représente environ 60 minutes cumulées. Une séance plus longue, un autre usage du moteur ou les conditions de fonctionnement peuvent modifier le résultat ; la durée entre deux charges n’est donc pas une constante de deux mois pour chaque acheteur.

Le constructeur indique une recharge d’environ deux heures par USB-C et une possibilité d’utilisation pendant la charge. Il annonce aussi une résistance IPX8, le rasage à sec ou humide et le rinçage de l’appareil. Ces indications doivent être appliquées avec les consignes du manuel : elles ne reviennent pas à autoriser une utilisation dans l’eau lorsque le câble est branché.

Un manche droit et des accessoires pour les finitions

La poignée est en alliage et proposée dans deux finitions, argentée et grise. Le capot, la tête et le corps emploient des assemblages magnétiques pour faciliter leur séparation et le nettoyage. Le coffret présenté comprend une housse de rangement, un accessoire pour les pattes et un autre pour les poils du nez. Ces embouts élargissent les usages du coffret ; ils ne changent pas la fonction des deux têtes rotatives principales.

La campagne chinoise affichée par Xiaomi Youpin doit commencer le 2 décembre à 10 heures, heure de Pékin, et se terminer le 9 décembre à 9 h 59. La page prévoit des expéditions à partir du 9 décembre 2026. Il s’agit d’un calendrier de financement et d’envoi chinois, pas d’une date de mise en rayon française. La fiche consultée n’annonce pas de lancement français pour cette édition.