Xiaomi lance un mug de 510 ml : pourquoi il ne faut pas le glisser dans votre sac

Le Mijia Coffee Cup conserve une boisson chaude, mais son couvercle n’en fait pas une gourde étanche. C’est la distinction essentielle pour ce nouveau mug Xiaomi de 510 ml : il est prévu pour rester debout, pas pour voyager couché entre un ordinateur et des vêtements.

Un couvercle pratique ne garantit pas l’étanchéité

Le modèle MJKFB01LF possède un couvercle qui se ferme par une rotation de 90 degrés. Les précautions reproduites dans sa présentation chinoise demandent pourtant de ne pas le coucher, de ne pas le retourner et de ne pas le placer dans un sac. Elles déconseillent également de trop le remplir ou de le secouer fortement.

Pour l’utilisateur, le choix est donc simple : il peut convenir posé sur un bureau, mais il ne remplace pas un contenant annoncé étanche pour transporter du café sans surveillance. Avec une boisson brûlante, un renversement présente aussi un risque de brûlure. Aucun essai d’étanchéité réalisé par Menow n’est à l’origine de cette mise en garde : elle vient des précautions accompagnant le produit.

Ce que signifient les six heures annoncées

La présentation du mug décrit une paroi intérieure en inox 316L, une enveloppe extérieure en inox 304 et une isolation sous vide. Xiaomi annonce une boisson restant au-dessus de 53 °C après six heures à partir d’une eau à 95 °C, dans une pièce à 20 °C. Le maintien au froid est annoncé sous 10 °C après six heures.

Il s’agit de conditions de mesure du fabricant, pas d’une promesse valable quel que soit le remplissage. Ouvrir régulièrement le couvercle ou utiliser le mug dans un environnement plus froid modifie les échanges de chaleur. Le chiffre ne signifie pas non plus que la boisson reste à sa température de départ.

Une annonce chinoise, pas encore une offre française

Une base en silicone complète le mug. Son intérêt reste celui d’un récipient isolant du quotidien, avec la contrainte de transport expliquée plus haut. Les informations consultées concernent sa commercialisation en Chine ; elles n’établissent ni prix français TTC ni disponibilité officielle en France. Mieux vaut conserver cette distinction avant de rapprocher son tarif chinois de celui d’une gourde vendue localement.