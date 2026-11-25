Un appareil absent de Xiaomi Home n’est pas forcément en panne. Région de commercialisation, réseau Wi-Fi et détection : les contrôles à faire avant de recommencer l’installation.

Xiaomi Home ne trouve pas votre accessoire ? Le réglage de région peut tout bloquer

Vous avez branché votre nouvel accessoire Xiaomi, mais l’application refuse de le trouver. Avant de multiplier les remises à zéro, regardez où cette version du produit est censée fonctionner. Une région mal sélectionnée dans Xiaomi Home peut empêcher l’ajout de certains appareils, même lorsque le téléphone et l’accessoire sont proches du routeur.

La région de l’accessoire compte davantage que celle du téléphone

Dans sa fiche de dépannage de Xiaomi Home, Xiaomi demande de faire correspondre la région de l’application à celle de l’appareil acheté. Le produit à identifier est bien l’accessoire à connecter. Ce n’est pas une invitation à choisir le pays d’achat de votre smartphone.

Relevez la référence exacte sur la boîte ou l’étiquette, puis vérifiez auprès du vendeur le marché auquel cette version est destinée. Le nom commercial seul peut être insuffisant. Pour un appareil importé, sélectionner systématiquement la Chine n’est pas une solution universelle : il faut d’abord établir de quelle version il s’agit.

Un exemple : une caméra vendue sous un nom familier peut être une référence destinée à un autre marché. Acheter un deuxième téléphone français ne résoudrait pas le décalage entre cette version et le catalogue régional de l’application.

Appareil invisible ou connexion qui échoue : séparez les symptômes

Notez à quelle étape le processus s’arrête. L’accessoire manque-t-il dans la recherche, ou est-il trouvé avant d’échouer lors de la connexion au réseau ? Cette distinction aide à choisir le contrôle suivant, plutôt qu’à modifier tous les réglages à la fois.

Vérifiez les mises à jour de Xiaomi Home et du système du téléphone.

Contrôlez le Wi-Fi exigé par la notice : beaucoup d’accessoires Xiaomi utilisent le 2,4 GHz et ne rejoignent pas un réseau 5 GHz.

Activez le Bluetooth et les autorisations demandées pour la découverte, lorsqu’elles sont nécessaires à cet appareil.

Rapprochez l’accessoire du routeur pour effectuer l’association.

Le fait que le téléphone navigue sur Internet ne prouve pas à lui seul que l’accessoire dispose du réseau compatible dont il a besoin.

Ne recommencez l’installation qu’après ces contrôles

Si l’ajout échoue encore, Xiaomi prévoit notamment un redémarrage des équipements, puis une nouvelle association après réinitialisation selon la notice du modèle. Gardez cette dernière étape pour la fin : sa combinaison de boutons n’est pas commune à tous les produits.

Pour contacter l’assistance, préparez la référence, le marché annoncé par le vendeur, la région sélectionnée et le message exact de l’application. Ce relevé permet de distinguer une incompatibilité de version d’un simple échec de connexion.