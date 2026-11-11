Xiaomi d’occasion : les 4 vérifications à faire avant de payer, même si le téléphone s’allume

Le vendeur allume le Redmi, déverrouille l’écran et vous montre que tout fonctionne. Le vrai test vient quelques minutes plus tard, après la remise à zéro. Si le téléphone réclame encore le compte Xiaomi ou Google de l’ancien propriétaire, vous pourriez repartir avec un appareil que vous ne pouvez pas configurer. Avant de payer, allez jusqu’à l’écran d’accueil après la réinitialisation.

1. Vérifiez le modèle et l’IMEI sur le téléphone

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone pour relever la référence exacte. Un Redmi Note 13 4G et un Redmi Note 13 5G portent presque le même nom, mais la variante compte pour la compatibilité réseau, le suivi logiciel et le prix d’occasion. Vérifiez aussi la capacité de stockage si l’annonce promet 256 Go.

Dans l’application Téléphone, composez *#06# pour afficher l’IMEI. Comparez-le à celui de la boîte et de la facture s’il y figure. Un modèle double SIM peut afficher deux IMEI. Vous pouvez saisir l’identifiant dans l’outil officiel d’authentification Xiaomi. Le résultat aide à vérifier la référence. Il ne suffit pas à établir la provenance du téléphone ni à savoir s’il est bloqué chez un opérateur.

2. Demandez la facture, même si le vendeur a gardé la boîte

Cherchez la date d’achat, le nom du commerçant et la référence du téléphone. Si la facture comporte un numéro de série ou un IMEI, il doit correspondre à l’appareil. Une facture au nom d’une autre personne peut s’expliquer par un cadeau ou une première revente. Demandez au vendeur de vous expliquer la différence avant de décider.

Si l’annonce mentionne une garantie restante, vérifiez les conditions avec le commerçant ou le fabricant. Xiaomi France indique pouvoir demander le justificatif d’achat original avec le modèle et le numéro de série pour traiter une demande de garantie.

3. Faites retirer les comptes Xiaomi et Google avant la remise à zéro

Le vendeur doit avoir sauvegardé ses données. Demandez-lui ensuite de désactiver la localisation de l’appareil dans son compte Xiaomi, de se déconnecter de ce compte et de retirer ses comptes Google du téléphone dans les paramètres. Les intitulés varient selon la version de MIUI ou d’HyperOS. Le vendeur saisit ses identifiants lui-même.

Cette étape compte parce que la localisation Xiaomi peut lier le téléphone au compte de son propriétaire, et qu’Android peut également demander une vérification de sécurité après une remise à zéro.

4. Connectez le téléphone au Wi-Fi et terminez la configuration

Demandez au vendeur de lancer la réinitialisation d’usine depuis les paramètres. Au redémarrage, connectez le téléphone au Wi-Fi et poursuivez l’installation. Vous pouvez ignorer la connexion à un compte si l’assistant le propose. L’écran de bienvenue seul ne suffit pas. Il faut pouvoir aller jusqu’à l’écran d’accueil sans que le téléphone exige les identifiants de l’ancien propriétaire.

Si l’un de ses comptes est encore demandé, laissez le vendeur régler le problème et recommencez le test avant de payer. C’est plus simple de le vérifier ensemble que de devoir le retrouver après la vente.