Une sortie d’air qui se soulève au démarrage, puis disparaît à l’arrêt. Le nouveau Mijia All-Effect Air Purifier 2 Ultra de Xiaomi mise sur ce mécanisme et sur deux ventilateurs pour diffuser de l’air dans plusieurs directions. Présenté en précommande en Chine le 20 novembre, il promet une portée de souffle de 10 mètres. Sa commercialisation en France n’est pas annoncée dans les informations consultées.

Deux radars pour adapter le souffle à la présence des occupants

Le boîtier vertical gris argent comporte un écran rond et une partie supérieure motorisée. La présentation chinoise relevée par IT Home sur les fiches commerciales décrit une diffusion dans trois directions et deux radars à ondes millimétriques pour repérer la position des personnes. L’intérêt pratique est de pouvoir orienter le souffle ou éviter de le recevoir directement, selon le mode choisi.

Cet équipement associe donc deux fonctions différentes : traiter l’air et le faire circuler. La portée annoncée de 10 mètres renseigne sur la diffusion du flux. Elle ne garantit pas que toutes les pièces d’un logement bénéficieront du même traitement.

23 750 litres par minute, un chiffre à lire avec ses conditions

Gizmochina rapporte un débit annoncé de 23 750 litres par minute, ainsi qu’un niveau sonore de 33,6 dB(A) en mode sommeil. Ces deux caractéristiques décrivent des conditions de fonctionnement différentes : le bruit du mode nocturne ne mesure pas celui de la puissance maximale.

Le système de filtration vise les particules, certains gaz et les odeurs. Xiaomi met notamment en avant une couche catalytique pour décomposer les aldéhydes et des gaz acides. L’absence de remplacement régulier annoncée pour cette couche ne signifie pas que toute la machine fonctionne sans consommables.

Pour comparer cet appareil à un autre purificateur, il faudra examiner les débits de purification par polluant, la surface retenue dans les essais et le coût des filtres. Un unique volume d’air brassé ne répond pas à toutes ces questions.

Un modèle chinois, avec un tarif haut de gamme

Le prix catalogue communiqué atteint 7 499 yuans, soit environ 1 022 € au taux de référence de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2026, hors transport, taxes et frais d’importation. Les offres de lancement rapportées en Chine varient selon les canaux. Aucun tarif européen n’est établi.

L’appareil peut être piloté dans l’application Xiaomi Home et associé à d’autres équipements de la maison. Avant un éventuel import, il reste à vérifier sa compatibilité avec la région du compte, la disponibilité des consommables et les conditions de prise en charge. Ces éléments détermineront son usage quotidien autant que sa puissance annoncée.