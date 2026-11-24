La hausse ralentit, mais les composants restent chers. Xiaomi mise sur ses stocks et l’évolution de sa gamme, sans promettre un gel des tarifs français.

Xiaomi : la mémoire coûte toujours cher, la marque ne veut pas tout répercuter sur les prix

La hausse du coût de la mémoire ralentit chez Xiaomi, mais acheter ces composants reste très cher. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, le 24 novembre, Lu Weibing a expliqué que la marque ne pouvait pas se contenter d’augmenter les prix de ses produits. Sa réponse passe par l’innovation et une évolution de sa gamme, avec un autre amortisseur : des composants achetés auparavant à des conditions plus favorables.

Cette déclaration éclaire la façon dont Xiaomi entend absorber la pression sur ses smartphones. Elle ne constitue pas un engagement à maintenir les tarifs français, ni l’annonce d’une baisse prochaine.

Les anciens stocks donnent un peu d’air à Xiaomi

Selon le compte rendu de la conférence publié par le quotidien économique National Business Daily, Lu Weibing décrit un niveau de coût encore très élevé malgré le ralentissement de la hausse. Le président du groupe précise que les stocks de mémoire constitués au cours des trimestres précédents ont permis d’amortir le renchérissement.

Ce mécanisme explique pourquoi une variation du coût des composants ne se retrouve pas nécessairement immédiatement sur l’étiquette d’un téléphone. Un constructeur peut encore utiliser des pièces achetées plus tôt. Mais Xiaomi ne donne ici ni la durée pendant laquelle cette réserve le protège, ni un montant d’économie par appareil.

La montée en gamme fait aussi partie de la réponse

Lu Weibing défend une autre piste : faire évoluer les produits pour préserver leur marge, plutôt que répercuter simplement les coûts. Autrement dit, Xiaomi compte aussi sur ce qu’il vend et sur la valeur qu’il ajoute à ses appareils pour supporter des composants plus chers.

Le rapport officiel du troisième trimestre 2026 confirme que les coûts de composants clés, dont la mémoire, ont continué d’augmenter sur la période. Il s’agit d’une pression sur les achats du fabricant ; elle ne permet pas, à elle seule, de calculer le tarif de son prochain smartphone.

Pour comparer deux configurations, le prix réellement demandé en France et la capacité de stockage incluse restent donc les bons repères. Un surcoût entre deux versions ne peut pas être attribué entièrement à la mémoire sur la seule base de cette déclaration. Xiaomi expose sa stratégie pour préserver ses marges, sans annoncer de changement précis pour une référence ou une capacité vendue chez nous.