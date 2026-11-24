Après trois semaines d’utilisation, un testeur apprécie le confort des Xiaomi Clip et leur tenue pendant la course. Le réglage du son reste toutefois plus limité que sur certains écouteurs concurrents.

Les Xiaomi Clip restent bien en place pendant la course dans l’essai publié par TechRadar le 22 novembre. Après trois semaines d’utilisation, Tom Bedford apprécie leur maintien et leur boîtier compact. Son principal reproche concerne toutefois une fonction familière aux amateurs d’écouteurs : l’absence d’un véritable égaliseur pour ajuster le son à son goût.

Dans cet essai réalisé avec un Galaxy Z Fold 8 Ultra, le journaliste rapporte une tenue fiable, sans mouvements gênants ni chute pendant ses activités. Cette appréciation porte sur son expérience et sa morphologie ; Menow n’a pas testé les écouteurs.

Leur intérêt est de rester à l’extérieur du conduit auditif

Les Xiaomi Clip sont des écouteurs ouverts qui s’accrochent autour de l’oreille. Ils s’adressent donc notamment aux personnes qui supportent mal les embouts insérés dans le conduit. La fiche française du modèle M2529E1 indique 5,5 g par écouteur et un boîtier de 41,42 g.

Cette conception ne remplit pas la même mission qu’une paire d’intra-auriculaires isolants. Elle laisse davantage entendre l’environnement, mais ne permet pas d’attendre le même silence dans les transports ou dans une pièce bruyante. Il faut choisir ce format pour son usage, pas seulement parce qu’il ressemble à un petit bijou.

La réduction de bruit annoncée pour les appels n’est pas une isolation active de ce que vous entendez. Dans sa présentation française des Clip, Xiaomi décrit un système de microphones destiné à mieux capter la voix et un dispositif visant à limiter les fuites sonores. La marque recommande néanmoins de baisser le volume en environnement calme : le son ne devient pas inaudible pour les personnes proches.

Des préréglages, sans la liberté d’un égaliseur

TechRadar décrit un rendu énergique, avec des basses présentes et des aigus nets. L’application permet de choisir des préréglages, dont un renforcement des aigus ou de la voix, mais le testeur ne trouve pas d’égaliseur donnant un contrôle plus fin des fréquences. Il relève également l’absence de LDAC.

Pour une personne qui apprécie le son proposé, ces limites ne sont pas forcément décisives. Pour celle qui ajuste systématiquement les basses ou adoucit certaines fréquences, elles changent le choix : un préréglage applique une correction prédéfinie, alors qu’un égaliseur permet de composer son propre équilibre. Il ne faut donc pas déduire de la présence d’une application que tous ces ajustements sont possibles.

La fiche française annonce pour sa part le codec LHDC 5.0, avec une compatibilité dépendant du téléphone et du logiciel. Ce n’est pas le même codec que le LDAC. Xiaomi précise aussi que plusieurs fonctions de transfert ou de partage audio demandent des appareils Xiaomi compatibles : connecter les Clip à un iPhone ou à un autre Android ne garantit pas de retrouver toutes les fonctions de l’écosystème.

Le résultat de cet essai est donc intéressant pour un usage où le confort et le maintien passent avant les réglages avancés. Avant l’achat, le contrôle le plus utile reste celui de la forme sur votre oreille et des possibilités offertes avec votre propre téléphone. Un bon maintien observé chez un testeur ne remplace pas cette vérification personnelle.