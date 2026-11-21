Plus besoin de poser un doigt sur la poignée : la nouvelle Xiaomi Smart Door Lock 5 Face Recognition Edition peut reconnaître une paume présentée à 12 à 20 cm. Annoncée en Chine le 20 novembre, cette version associe reconnaissance des veines de la main, identification du visage et caméra de porte. Son intérêt se comprend surtout quand les empreintes deviennent difficiles à lire, par exemple avec les doigts mouillés.

Cette annonce concerne toutefois le marché chinois. Aucun lancement français ni prix en euros n’a été confirmé dans les informations consultées. Et le nom compte : il s’agit de la version Face Recognition Edition, référence XMZNMST15LK, pas de toutes les serrures Xiaomi 5.

La paume se présente devant le lecteur, sans le toucher

Le dispositif utilise une lumière proche infrarouge pour reconnaître le réseau veineux de la main. Ce n’est donc pas simplement une photographie de la peau ou une lecture d’empreinte digitale à distance. Xiaomi annonce une reconnaissance en moins d’une seconde, avec un taux de faux rejet inférieur à 1 % et un taux de fausse reconnaissance inférieur à 0,001 %.

Ces chiffres décrivent les performances annoncées par le fabricant. Ils ne constituent pas un test de résistance indépendant. En pratique, la distance de présentation de la main reste importante : l’usage prévu consiste à s’approcher du lecteur, pas à lui faire signe depuis l’autre bout du couloir. Le constructeur indique que cette méthode convient aux enfants dépassant 1,10 m.

Pour une personne dont les empreintes sont usées, la différence est concrète : la serrure dispose d’une autre caractéristique biométrique à contrôler. Le principe de la reconnaissance veineuse existait déjà chez Xiaomi ; la nouveauté est son intégration à cette nouvelle déclinaison.

Le visage permet aussi d’ouvrir sans sortir son téléphone

L’autre méthode mise en avant est la reconnaissance faciale 3D. La plage annoncée couvre des utilisateurs mesurant entre 1,20 et 2 m, placés à environ 40 à 80 cm de la serrure. Un contrôle de présence vise à distinguer un visage réel d’une photo ou d’une vidéo. Xiaomi annonce également un fonctionnement dans l’obscurité.

Les deux fonctions répondent à des situations différentes. Une personne qui arrive avec les mains occupées peut utiliser son visage. Si le positionnement ne convient pas, la paume offre une autre possibilité. Cela ne dispense pas de configurer les accès des occupants avant utilisation : une méthode biométrique doit reconnaître une personne autorisée.

Une caméra et un écran pour voir qui sonne

Le dispositif comporte un judas vidéo de 3 Mpx, annoncé en 2K, avec un champ de 160 degrés. Le radar de 24 GHz sert à détecter une présence devant la porte et à déclencher les fonctions de surveillance prévues. À l’intérieur, un écran de 3,97 pouces s’allume lorsqu’un visiteur sonne.

La consultation à distance, les échanges audio ou vidéo via WeChat et l’ouverture distante font partie des fonctions annoncées. Il faut les distinguer de l’ouverture locale par la paume : la surveillance connectée dépend aussi du réseau, des services et de leur disponibilité dans le pays d’utilisation.

Que se passe-t-il quand la batterie est vide ?

Xiaomi combine une batterie rechargeable de 5 000 mAh et quatre piles AA de secours. Les autonomies annoncées sont d’environ quatre mois pour la batterie et six mois pour les piles. Il ne faut pas les additionner pour promettre dix mois de toutes les fonctions connectées : les deux alimentations correspondent à des états de fonctionnement distincts. Des prises USB-C permettent également une alimentation de secours.

La référence conserve des moyens d’accès comme le code, l’empreinte et la clé mécanique. Le verrouillage automatique à la fermeture ainsi que des alertes de porte mal fermée, de tentatives répétées ou de batterie faible complètent l’ensemble.

En France, la compatibilité de la porte reste à établir

Le tarif de prévente chinois est de 2 116 yuans, soit environ 288 € au taux de référence du 20 novembre 2026, hors transport, taxes et frais d’importation. La conversion ne constitue pas un prix français. Le montant chinois subventionné ne doit pas non plus être présenté comme une offre accessible en France.

Avant d’envisager cette serrure sur une porte française, il manque une validation essentielle : la compatibilité mécanique de la porte, du coffre et de l’installation, ainsi que les conditions locales de garantie et de service. Le geste sans contact est bien annoncé ; une pose simple sur n’importe quelle porte française ne l’est pas.