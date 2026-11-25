Un son faible avec les Xiaomi Buds 5 Pro peut venir de la synchronisation des volumes, mais aussi d’un écouteur ou d’un changement de téléphone. Les vérifications à distinguer.

Xiaomi : vos écouteurs manquent de volume ? Le problème peut venir de ce réglage

Le volume du téléphone semble suffisant, mais vos Xiaomi Buds 5 Pro restent trop discrets ? La synchronisation entre les commandes du smartphone et celles des écouteurs mérite d’être vérifiée. Il n’existe toutefois pas un réglage unique à désactiver dans tous les cas : les réponses officielles de Xiaomi proposent des actions différentes selon les fiches, ainsi que plusieurs vérifications indépendantes du Bluetooth.

Le bon point de départ consiste à préciser le symptôme : les deux écouteurs sont-ils concernés, un seul côté est-il plus faible, ou la différence apparaît-elle après un changement de téléphone ? Ces situations ne demandent pas nécessairement la même recherche. Une barre de volume élevée sur l’écran du smartphone ne décrit pas, à elle seule, tout le fonctionnement des commandes audio.

Deux commandes de volume peuvent devoir fonctionner ensemble

Le « volume absolu » sert à synchroniser le niveau du téléphone et celui des écouteurs. Dans sa fiche sur un son trop faible avec les Buds 5 Pro, Xiaomi propose, pour un téléphone Xiaomi ou Redmi, d’ouvrir les réglages Bluetooth, puis les options placées à côté des écouteurs, et de désactiver cette fonction.

Mais une autre procédure officielle, disponible en français, recommande au contraire d’activer le volume absolu, ou la synchronisation des volumes. Cette différence empêche de promettre qu’un même interrupteur résoudra systématiquement le problème. Elle justifie une vérification de votre configuration plutôt qu’une recette présentée comme universelle.

Avant de modifier cette option, notez son état actuel. Comparez ensuite son effet avec le même extrait audio et un niveau de départ modéré, puis revenez à la configuration initiale si le résultat ne convient pas. Il s’agit d’un essai réversible de synchronisation, pas d’un moyen de débloquer une puissance supplémentaire garantie.

Essayez aussi la commande directement sur les écouteurs

La procédure française recommande d’ajuster le niveau en glissant vers le haut sur la zone tactile. Elle mentionne également la personnalisation d’une double pression pour augmenter le volume dans Xiaomi Earbuds. Ces commandes constituent une autre manière de vérifier la réponse des écouteurs lorsque l’action depuis le téléphone semble inefficace.

Pour comparer correctement, gardez le même contenu et la même application de lecture. Changer de morceau, de téléphone et de réglage à la fois donnerait plusieurs explications possibles au résultat. Le but est de vérifier ce qui répond réellement : commande du smartphone, geste sur l’écouteur ou synchronisation entre les deux.

Changer de téléphone peut changer le niveau de départ

Xiaomi décrit des comportements différents dans une fiche sur la connexion des Buds 5 Pro à plusieurs types d’appareils. Avec ses propres téléphones, un mécanisme de protection peut ramener le volume à un niveau moyen. Avec iOS, les écouteurs reprennent le réglage de l’appareil. Sur certains autres Android, la synchronisation doit être activée dans les options Bluetooth.

Un niveau différent après une reconnexion ou un changement de smartphone n’établit donc pas automatiquement une dégradation des écouteurs. Xiaomi précise également que, lors des connexions suivantes, le niveau se synchronise avec le dernier volume moyen réglé sur le téléphone. Comparez d’abord les commandes et les réglages de chaque appareil avant de conclure que l’un délivre nécessairement un meilleur son.

Un autre réglage peut intervenir si vous l’avez activé : le volume adaptatif des Buds 5 Pro ajuste le niveau selon l’environnement. Xiaomi le présente comme désactivé par défaut et activable dans Xiaomi Earbuds. Vérifiez son état si le problème que vous décrivez est surtout une variation du niveau suivant le lieu d’écoute.

Un seul écouteur faible demande une vérification différente

Si la différence concerne seulement la gauche ou la droite, ne vous limitez pas au volume général. Dans sa FAQ détaillée des Buds 5 Pro, Xiaomi conseille notamment de contrôler la connexion des deux écouteurs et de rechercher des saletés dans les ouvertures de sortie du son. Le constructeur mentionne une brosse pour retirer les corps étrangers. Évitez de confondre une sortie obstruée avec un réglage Bluetooth : les deux observations appellent des vérifications distinctes.

La procédure française évoque enfin la charge disponible, un nouvel appairage, puis un essai avec un autre téléphone. Si vous arrivez à cette dernière étape, conservez les mêmes conditions de lecture autant que possible. Un problème qui persiste dans plusieurs configurations fournit une information plus utile qu’un changement de sensation après plusieurs réglages simultanés.

Si le son reste anormalement faible, demandez un contrôle après-vente. Les documents consultés donnent des pistes de dépannage, sans identifier une version logicielle défectueuse ni annoncer un correctif précis. Leur intérêt est d’aider à isoler le symptôme : synchronisation, variation liée à l’appareil ou difficulté propre à un écouteur.