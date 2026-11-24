Digital Chat Station mentionne un capteur de 50 Mpx et une focale d’environ 14 mm. L’association avec les Xiaomi 19 vient des médias, pas du nom figurant dans son message.

Image : illustration.

Un appareil photo de 50 Mpx, une focale d’environ 14 mm et un champ de vision proche de 114° : voilà la combinaison que Digital Chat Station dit avoir repérée dans des documents d’approvisionnement pour 2027. Plusieurs médias l’associent aux futurs Xiaomi 19. Le message original ne nomme toutefois ni Xiaomi ni un modèle précis.

Dans sa publication du 23 novembre, l’informateur cite le capteur OV51C et insiste sur l’arrivée d’un « vrai » ultra grand-angle. Ce sont des caractéristiques de développement rapportées par une source de fuites, pas la fiche définitive d’un téléphone annoncé.

Un angle plus ouvert peut être plus utile que davantage de pixels

Le champ de vision indique la portion de la scène que l’appareil peut cadrer. Dans une petite pièce ou devant un groupe de personnes, un angle plus large permet de faire entrer davantage d’éléments dans l’image depuis le même emplacement. L’intérêt apparaît précisément quand il n’est pas possible de reculer.

Sony explique le lien entre focale et angle de vue : une focale plus courte correspond à une vue plus large, à format de capteur comparable. La valeur en millimètres doit être lue comme une focale équivalente lorsqu’on compare des appareils de formats différents. Elle ne décrit pas la longueur extérieure du bloc photo.

Le nombre de mégapixels répond à une autre question : combien de points composent l’image. Conserver 50 Mpx tout en élargissant le cadrage peut donc changer l’usage, même si le nombre mis en avant sur la fiche reste identique.

Le rapprochement avec les Xiaomi 19 reste une interprétation

Gizmochina rapproche ces composants de la prochaine génération Xiaomi et prend pour repère l’ultra grand-angle du Xiaomi 18 Pro, annoncé à 17 mm et 102°. Face à ces valeurs, les données rapportées représenteraient environ 12° de plus. Cet écart d’angle n’équivaut pas à 12 % de surface photographiée en plus.

Digital Chat Station évoque aussi de nouveaux appareils principal et périscopique en préparation. Il ne donne pas assez de caractéristiques pour les comparer à ceux d’un téléphone commercialisé. La répartition entre modèle standard, Pro et Pro Max reste également inconnue.

Un cadrage élargi ne permet pas encore de juger la qualité

La fuite ne suffit pas à connaître la taille du capteur, l’ouverture, le traitement des bords de l’image ou le comportement de nuit. Une photographie de groupe plus large peut être pratique ; sa netteté dépendra aussi de l’optique, de la lumière et du traitement retenu.

L’information utile concerne donc la piste étudiée : élargir réellement le cadrage de l’ultra grand-angle. La commercialisation de cette combinaison, les modèles qui la recevraient et leur éventuelle arrivée en France restent à établir.