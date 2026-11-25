Une fuite attribuée à Digital Chat Station évoque un ultra grand-angle de 50 MP autour de 114°. L’intérêt serait de cadrer plus large, sans garantir de meilleures photos.

Le changement photo le plus intéressant du Xiaomi 19 pourrait ne pas être une hausse du nombre de mégapixels. Une fuite attribuée à Digital Chat Station évoque un ultra grand-angle de 50 MP, associé à une focale équivalente proche de 14 mm et un champ d’environ 114°. L’enjeu serait de faire entrer davantage de scène dans la photo, notamment lorsqu’il est impossible de reculer.

Ces caractéristiques restent une piste pour la prochaine génération. Le compte rendu de TalkAndroid précise que la publication d’origine ne nommerait pas directement Xiaomi : le rapprochement avec la famille 19 repose sur l’interprétation des informations et du calendrier. Le message Weibo original n’a pas pu être vérifié directement. Il faut donc lire ce scénario comme une rumeur attribuée, sans le transformer en fiche technique officielle.

Un angle plus large changerait d’abord la composition

Dans un salon, le problème n’est pas toujours le manque de définition. On peut disposer de millions de pixels et ne pas réussir à inclure les personnes assises à chaque extrémité du canapé. Même contrainte pour une façade photographiée depuis un trottoir étroit : le bâtiment déborde du cadre avant que l’appareil manque de pixels.

Un ultra grand-angle plus ouvert répond à cette difficulté. À position identique, il permet de montrer davantage d’environnement. Le sujet occupe aussi une plus petite part de l’image : cadrer plus large oblige à décider ce qui mérite de rester visible et ce qui devient une distraction. Pour un portrait isolé, cet élargissement n’est donc pas systématiquement un avantage.

La relation est expliquée dans le guide de Nikon sur la focale : une focale plus courte élargit le champ, tandis qu’une focale plus longue resserre la scène et augmente le grossissement. Le nombre de mégapixels décrit une autre propriété, celle de la définition du capteur.

La comparaison avec le Xiaomi 18 Pro Max donne un repère concret

Caractéristique Xiaomi 18 Pro Max Scénario attribué au Xiaomi 19 Statut Caractéristiques publiées par Xiaomi Fuite non confirmée Ultra grand-angle 50 MP, OmniVision OV51D 50 MP, OmniVision OV51C évoqué Focale équivalente 17 mm Environ 14 mm Champ annoncé ou évoqué 102° Environ 114°

La documentation officielle du modèle actuel indique un ultra grand-angle de 50 MP avec une ouverture f/2,4 et un capteur de 1/2,87 pouce. Ses deux autres caméras arrière montent à 200 MP : le module principal et le téléobjectif. Le scénario des 114° porterait donc sur un changement de cadrage tout en conservant 50 MP pour l’ultra grand-angle.

L’écart numérique est de 12 degrés. Il ne faut pas en déduire automatiquement un pourcentage supplémentaire de largeur ou de surface photographiée : un angle et une proportion d’image ne sont pas des mesures interchangeables. Le cadrage final dépend aussi des corrections optiques et d’un éventuel recadrage appliqué par l’appareil.

50 MP ne disent ni la qualité nocturne ni la netteté des bords

Le nom d’un capteur et son nombre de pixels ne suffisent pas à prédire le résultat. Il manque notamment les caractéristiques finales de l’objectif, la taille du capteur retenu, le traitement des images et les réglages effectivement utilisés. Une scène plus vaste peut être utile sans que chaque détail y soit mieux reproduit.

Il faudra examiner les photographies à différents endroits de l’image, pas seulement au centre. Les visages près des extrémités du cadre, les lignes d’un bâtiment ou les détails d’une pièce sombre apporteront des réponses que la seule mention « 114° » ne donne pas. Ce sont des points à tester sur un appareil final, pas des défauts déjà démontrés du Xiaomi 19.

Le principal et le périscope restent les deux autres inconnues

Le même relais mentionne de nouveaux modules principal et périscopique, sans fournir de caractéristiques exploitables sur leur définition, leur taille ou leur zoom. Rien ne permet donc de promettre un progrès précis à longue distance ou en basse lumière à partir de cette fuite.

Le scénario reste aussi à rattacher aux bons modèles : on ignore lesquels recevraient cet ultra grand-angle. Aucun prix français ni calendrier commercial français ne découle de ces informations. La question à suivre est désormais très concrète : Xiaomi conserverait-il les 50 MP tout en offrant une différence de cadrage vraiment sensible ? Une confirmation matérielle, puis des images comparables, permettront de répondre.