Le Xiaomi 18 Pro privilégie un format compact et un écran arrière. Le POCO F9 Ultra répond avec une grande batterie et un écran 185 Hz : les différences qui comptent.

Le Xiaomi 18 Pro et le POCO F9 Ultra ne répondent pas au même besoin, malgré leur appartenance au même groupe. Le premier concentre son équipement dans un format de 6,4 pouces, avec un écran au dos. Le second mise sur une grande dalle, une batterie de 8 050 mAh et des fonctions orientées jeu. Avant de regarder le mot « Pro » ou « Ultra », leur largeur et leur poids peuvent déjà départager ces deux téléphones.

Ce comparatif porte sur les caractéristiques officielles françaises, pas sur un essai comparé. Il permet d’identifier les compromis d’équipement ; il ne transforme pas les annonces des constructeurs en résultats mesurés d’autonomie ou de photographie.

Une différence de presque 6 mm en largeur

La fiche du Xiaomi 18 Pro indique une largeur de 72 mm pour 151,8 mm de hauteur. Le poids atteint 198 g dans trois couleurs, 203 g en Bleu Cosmos. Sur le POCO F9 Ultra, on passe à 77,94 mm de large, 163,49 mm de haut et 235 g.

Le POCO est donc environ 5,9 mm plus large et au moins 32 g plus lourd. Cela ne prédit pas à lui seul le confort en main, mais mérite d’être considéré si vous écrivez souvent debout, utilisez votre téléphone d’une main ou le glissez dans une petite poche. Une grande surface d’affichage implique aussi un appareil plus encombrant à transporter.

Caractéristique Xiaomi 18 Pro POCO F9 Ultra Écran principal 6,4 pouces, LTPO 1–120 Hz 6,9 pouces annoncé, jusqu’à 185 Hz Largeur et poids 72 mm ; 198 ou 203 g 77,94 mm ; 235 g Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 5 et VisionBoost D8 Batterie typique 6 000 mAh 8 050 mAh Charge annoncée 90 W filaire, 50 W sans fil 100 W filaire, 50 W sans fil Téléobjectif 200 Mpx, équivalent 75 mm 50 Mpx, zoom optique 5× Écran arrière AMOLED 2,7 pouces Pas d’écran arrière annoncé

Le POCO a plus de capacité, pas une autonomie comparée déjà gagnée

L’écart de capacité atteint 2 050 mAh, soit environ 34 % par rapport aux 6 000 mAh du Xiaomi. Cette réserve supplémentaire est un argument sur la fiche. Elle ne prouve pas que le POCO durera exactement 34 % plus longtemps : l’écran, les réglages, le réseau et les jeux modifient la consommation.

Le même raisonnement s’applique à la recharge. Les plafonds de 90 et 100 W ne donnent pas directement dix minutes d’écart ni une vitesse constante du début à la fin. Les deux acceptent 50 W sans fil et leurs fiches françaises indiquent l’absence d’adaptateur secteur dans la boîte. Il faut donc intégrer le chargeur compatible au budget si vous n’en possédez pas.

185 Hz ne signifie pas 185 images par seconde dans tous les jeux

La présentation officielle du POCO associe l’écran rapide au circuit graphique complémentaire VisionBoost D8. Les fonctions de traitement et de fréquence d’images dépendent cependant des logiciels et des scénarios pris en charge. Le maximum de rafraîchissement de la dalle ne garantit pas la cadence native de chaque jeu.

Le Xiaomi utilise une génération plus récente de Snapdragon. Ce seul nom ne suffit pas davantage à annoncer un vainqueur en jeu : il faudrait comparer les réglages graphiques, la température et la stabilité des performances pendant une session prolongée. Si vous visez un titre précis, sa compatibilité avec les modes annoncés compte plus qu’un grand chiffre placé sur la boîte.

Photo : choisir un cadrage plutôt qu’un nombre de mégapixels

Les deux appareils disposent d’une caméra principale de 200 Mpx, mais leur téléobjectif diffère. Le 75 mm du Xiaomi constitue une proposition différente du 5× du POCO : le second permet un cadrage plus serré depuis le même emplacement. Cela peut intéresser pour un détail éloigné, tandis qu’une focale plus courte laisse davantage de contexte autour du sujet.

Les 200 Mpx du téléobjectif Xiaomi ne démontrent pas automatiquement une meilleure image que les 50 Mpx du POCO. Lumière, mouvement et traitement interviennent aussi. Le Xiaomi ajoute un autre outil concret : l’écran arrière, utile pour prévisualiser un selfie réalisé avec les caméras principales. Cet usage peut peser davantage qu’une différence de résolution.

Les prix français demandent de comparer la même configuration

Au relevé du 27 novembre, la page d’offre française de la série Xiaomi 18 Pro affiche 1 403 € pour le 18 Pro, avec une opération proposant 512 Go au prix de 256 Go. Le catalogue officiel POCO France annonce le F9 Ultra dès 829,90 €. Ce tarif d’entrée ne suffit pas à calculer un écart à stockage et mémoire identiques.

Vérifiez la configuration choisie, les conditions de l’offre et le total avant paiement. Pour trancher sur l’équipement, le Xiaomi s’adresse d’abord à celui qui veut limiter l’encombrement et utiliser l’écran arrière. Le POCO convient davantage à la recherche d’un grand affichage et d’une importante réserve de batterie. Le meilleur choix dépend de ce compromis quotidien, sans qu’un suffixe de gamme puisse le décider à votre place.