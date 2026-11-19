Le téléobjectif du Xiaomi 18 Pro ne sert pas uniquement à rapprocher un bâtiment ou un visage. Xiaomi annonce une mise au point possible à partir de 12 cm, ce qui permet aussi de photographier des détails de près : pétales, texture d’un tissu ou petit objet. Cette capacité dite télémacro est également annoncée sur le Pro Max. Elle mérite de distinguer distance de mise au point, zoom optique et recadrage numérique pour comprendre ce que le téléphone peut réellement faire.

Pourquoi employer le zoom pour photographier de près ?

Sur le Xiaomi 18 Pro, le module concerné associe un capteur de 200 Mpx à une optique de 75 mm en équivalent 24 × 36, ouverte à f/2,4 et stabilisée optiquement. La fiche officielle donne un zoom optique de 3,2× et la possibilité de réaliser des gros plans à 12 cm.

L’intérêt n’est pas d’approcher systématiquement le téléphone le plus près possible. Une focale plus longue permet de donner davantage de place à un détail dans l’image tout en conservant une certaine distance. Devant une fleur, cela peut notamment éviter de coller le téléphone au sujet et de lui faire de l’ombre avec l’appareil ou la main.

Les 12 cm représentent une distance de mise au point annoncée, pas un grossissement de microscope. Xiaomi ne donne pas, dans les éléments consultés, un rapport de reproduction permettant d’assimiler ce mode à une optique macro 1:1. Le résultat dépend de la taille du sujet et du cadrage.

Indication Ce qu’elle signifie Ce qu’elle ne garantit pas 12 cm Distance minimale de mise au point annoncée pour la télémacro. Une image nette si l’on se rapproche encore davantage. 3,2× optique Focale native du téléobjectif par rapport au cadrage de référence. Un grossissement macro 3,2:1. 6,4× et 12,8× Recadrages dans le capteur présentés par Xiaomi. Deux autres téléobjectifs physiques. 200 Mpx Définition du capteur. Cette définition pour chaque photo, dans tous les modes et toutes les conditions.

Une méthode simple pour obtenir un détail net

Le chemin exact du mode macro dans l’application française n’a pas été vérifié ici. On peut néanmoins appliquer une méthode photographique concrète, sans inventer d’intitulé de menu.

Choisissez d’abord un sujet immobile et bien éclairé. Une fleur à l’intérieur près d’une fenêtre ou un petit objet posé sur une table est plus facile à cadrer qu’un insecte ou une branche agitée par le vent. Repérez le cadrage du téléobjectif. Sur le papier, la référence native est 3,2×. Évitez de commencer par le recadrage le plus fort : il complique la recherche du sujet et amplifie visuellement les mouvements. Approchez progressivement, puis reculez si la mise au point hésite. La limite de 12 cm ne signifie pas que la distance la plus courte sera toujours la meilleure. Gardez une marge si le téléphone peine à accrocher le détail voulu. Visez la zone importante. Sur un bijou ou une fleur, choisissez le détail à rendre net plutôt que d’attendre que tous les plans le soient simultanément. Stabilisez le téléphone et comparez plusieurs prises. Posez les coudes ou appuyez l’appareil sur un support stable. La stabilisation optique ne fige pas le mouvement du sujet.

Le Pro Max n’est pas indispensable pour cette fonction précise

Les caractéristiques photo publiées par Xiaomi pour le 18 Pro confirment déjà la télémacro à 12 cm. Le Pro Max se distingue notamment par son capteur principal Light Fusion 960L avec technologie LOFIC, mais cet avantage ne constitue pas à lui seul une preuve de meilleurs gros plans au téléobjectif.

Pour choisir uniquement sur cet usage, il faudrait comparer les mêmes détails, à lumière et distance identiques, avec les fichiers originaux. Nous ne disposons pas ici d’un tel protocole entre les deux modèles : aucun gagnant macro ne peut être annoncé sur la seule fiche technique.

Ce qu’il faut regarder dans une photo de démonstration

Un joli gros plan permet de montrer le type de sujet accessible, mais ne prouve pas le taux de réussite. Regardez la zone réellement nette, les contours, les textures fines et les parties très lumineuses. Une miniature peut masquer un lissage ou un détail manquant.

Le bénéfice le plus concret est donc la polyvalence du téléobjectif : portraits, sujets éloignés et détails rapprochés avec un même module. Les modes 6,4× ou 12,8× peuvent resserrer le cadre, mais ils ne remplacent ni une bonne lumière ni une mise au point réussie à la prise de vue.