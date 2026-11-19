Sur le Xiaomi 18 Pro, une photo peut paraître trop claire dans le viseur, puis récupérer des détails après son enregistrement. C’est l’un des constats rapportés par la photographe Abby Ferguson après une prise en main à Paris. Ses clichés et ses observations permettent de comprendre pourquoi il faut distinguer exposition, traitement HDR et style de couleurs avant de juger le résultat.

Ce retour décrit également une adaptation parfois lente de la luminosité au changement de cadrage, des rendus très chauds ou très froids et des outils de retouche intégrés. Il s’agit des observations de DPReview, pas d’un test Menow. La différence de capteurs entre Pro et Pro Max fournit le contexte technique ; elle ne suffit pas à expliquer tous les choix de rendu.

Deux capteurs de même taille, une architecture différente

Le Xiaomi 18 Pro emploie un Light Fusion 960, contre un Light Fusion 960L sur le Pro Max. Les deux sont annoncés au format 1/1,28 pouce, avec une définition de 200 Mpx et une optique stabilisée équivalente à 23 mm ouvrant à f/1,67. La distinction porte donc sur le fonctionnement du capteur, plutôt que sur une simple différence de définition ou de taille.

Élément photo Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Conséquence à examiner Capteur principal Light Fusion 960, 200 Mpx Light Fusion 960L, 200 Mpx, LOFIC Le Pro Max vise une meilleure gestion des forts contrastes. Taille et optique principale 1/1,28 pouce, 23 mm, f/1,67, stabilisation optique Mêmes valeurs annoncées La seule définition ne départage pas les deux. Téléobjectif Samsung HP5, 200 Mpx, 1/1,56 pouce, 75 mm f/2,4 stabilisé Même matériel indiqué La différence du capteur principal ne se transpose pas automatiquement au zoom. Ultra grand-angle 50 Mpx, 17 mm f/2,4 Mêmes caractéristiques indiquées Le cadrage à 0,7× est moins large que celui de certains concurrents. Écran arrière pour la photo Principal et ultra grand-angle accessibles Mêmes limites relevées Le téléobjectif dédié n’est pas sélectionnable depuis cet écran dans la prise en main.

Avec le LOFIC, le capteur cherche à mieux gérer les fortes quantités de lumière. Concrètement, l’intérêt attendu est de préserver un ciel clair, une enseigne ou une fenêtre sans laisser le reste de la scène trop sombre. Xiaomi annonce une dynamique de 16,2 diaphragmes sur le Pro Max : c’est une valeur constructeur, pas une mesure indépendante obtenue dans ce reportage.

Ce que les photos prises à Paris permettent réellement de dire

Dans sa prise en main illustrée des deux Xiaomi, la photographe relève un comportement important : le 18 Pro tend à exposer les images plus clair qu’elle ne le souhaite. L’aperçu peut montrer des hautes lumières brûlées alors que le traitement HDR récupère ensuite une partie des détails dans le fichier enregistré.

Photo prise avec le capteur principal du Xiaomi 18 Pro. Crédit : Abby Ferguson / DPReview.

Elle rapporte également une adaptation de l’exposition parfois lente lorsqu’elle change de cadrage ou de sujet. Toucher la zone à privilégier à l’écran, ou ajuster la compensation d’exposition, lui a permis de reprendre la main. Pour photographier un sujet devant une zone lumineuse, le point utile est donc de regarder le résultat enregistré, puis contrôler la mesure de lumière, plutôt que juger uniquement l’aperçu.

Scène nocturne prise avec le capteur principal du Xiaomi 18 Pro Max. Crédit : Abby Ferguson / DPReview.

La scène nocturne illustre un autre aspect du choix : le rendu. La journaliste juge le traitement HDR des rues pluvieuses trop appuyé à son goût sur les deux modèles. Cela décrit une préférence esthétique étayée par ses images ; cela ne prouve ni un défaut général de photo de nuit ni la supériorité globale de l’un des téléphones. Les deux clichés ci-dessus montrent des situations différentes et ne constituent pas un duel contrôlé sur la même scène.

Les styles changent fortement les couleurs, pas seulement le contraste

Le mode Essential Moment propose trois rendus : noir et blanc argentique, Iconic CCD et Modern Vintage. La prise en main constate une dominante chaude marquée avec Iconic CCD, tandis que Modern Vintage tire vers les tons froids. Un style qui plaît en extérieur peut donc donner un résultat très différent dans un restaurant éclairé chaud.

Ce mode limite aussi le choix à deux focales équivalentes, 35 mm pour le cadrage documentaire et 75 mm pour le portrait, ce dernier avec un flou simulé. Il ne remplace pas tous les choix du mode Photo. En dehors de ce mode, les rendus Original, Leica Vibrant et Leica Authentic, les filtres et les réglages de palette offrent d’autres possibilités.

La Galerie permet ensuite de travailler les courbes, les réglages HSL — teinte, saturation et luminosité — ainsi que la réduction du bruit. L’intérêt est concret : corriger une couleur ou une tonalité après la prise de vue sans nécessairement ouvrir une seconde application. Ces outils ne recréent toutefois pas des détails définitivement perdus à la capture.

L’écran arrière aide au cadrage, mais ne donne pas accès à tous les objectifs

Pour un selfie ou une photo de groupe, voir le cadrage derrière le téléphone permet d’utiliser les caméras arrière sans deviner où placer son visage. Dans cette prise en main, l’interface donne accès au principal à 1× et à l’ultra grand-angle à 0,7×. Un pincement permet d’aller jusqu’à 3,2×, sans basculer sur le téléobjectif dédié.

Autre détail à connaître : cet écran ne signale pas toujours ce qui empêche le déclenchement sur l’écran avant. Si la photo ne part pas, il peut être nécessaire de retourner le téléphone pour comprendre la cause. Le bénéfice est donc réel pour cadrer, avec une interface moins complète que celle de l’écran principal.

Faut-il choisir le Pro Max uniquement pour son capteur ?

Si vos images sont surtout prises au téléobjectif, le matériel annoncé est identique sur ce point : le LOFIC du principal ne suffit pas à justifier un verdict en faveur du Pro Max pour tous les usages. Si vous photographiez régulièrement des scènes mêlant lumière intense et ombres, sa différence technique devient plus pertinente, mais son avantage réel reste à mesurer dans un protocole comparatif.

Cette première sortie photo permet surtout de poser les bonnes questions : exposition automatique, rendu nocturne, angle de l’ultra grand-angle et facilité du cadrage arrière. Deux mentions « 200 Mpx » ne décrivent ni le même capteur ni, à elles seules, la photo que vous obtiendrez.