Le Xiaomi 18 Pro Max coûte 200 € de plus que le 18 Pro à stockage égal en France. Ce supplément finance surtout un écran de 6,9 pouces au lieu de 6,4, une batterie de 7 050 mAh au lieu de 6 000 et une puce différente. Il existe aussi une distinction photo derrière les deux mentions « 200 Mpx » : le capteur principal du Max bénéficie du LOFIC HDR. Le choix ne se résume donc ni à un téléphone meilleur partout, ni à un simple agrandissement.

Les différences qui comptent vraiment

Caractéristique annoncée Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Écran principal 6,4 pouces 6,9 pouces Définition 2 436 × 1 120 2 624 × 1 208 Rafraîchissement LTPO 1–120 Hz LTPO 1–120 Hz Batterie 6 000 mAh 7 050 mAh Recharge filaire maximale 90 W 100 W Recharge sans fil maximale 50 W 50 W Puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Appareil principal 200 Mpx, Light Fusion 960, 23 mm, f/1,67, OIS 200 Mpx, Light Fusion 960L LOFIC HDR, 23 mm, f/1,67, OIS Téléobjectif 200 Mpx, 75 mm équivalent, f/2,4, OIS ; macro à 12 cm Ultra grand-angle 50 Mpx, 102°, f/2,4 Écran au dos Présent sur les deux : cadrage avec les caméras arrière et notifications

Le Max donne plus de place, pas forcément plus de liberté

Pour lire un document, suivre une carte ou regarder une vidéo, la diagonale du Max donne davantage d’espace. En revanche, quelqu’un qui utilise souvent son téléphone d’une seule main n’a aucun intérêt à considérer cette taille comme une amélioration automatique. Avant de comparer les fonctions secondaires, il faut décider quel format sera confortable plusieurs heures par jour.

La différence de batterie représente 17,5 % de capacité supplémentaire, calculée à partir des capacités annoncées. Ce chiffre ne vaut pas 17,5 % d’autonomie en plus : la surface d’affichage, la luminosité, les applications et la puce modifient la consommation. En l’absence de protocole commun, impossible d’annoncer combien de minutes le Max gagnera en navigation ou en vidéo.

De même, 100 W contre 90 W ne permet pas de calculer un temps de recharge. La puissance varie pendant le remplissage et le Max possède davantage de capacité. Pour la recharge sans fil, aucun avantage de puissance n’apparaît dans les fiches : les deux plafonnent à 50 W avec un équipement compatible.

Deux fois 200 Mpx, mais une nuance pour le contre-jour

Le téléobjectif offre le même cadrage de 75 mm équivalent. Acheter le Max ne donne donc pas, à lui seul, un zoom optique plus long pour photographier un concert. Il faut distinguer la focale réelle des modes obtenus par recadrage : un agrandissement dans le capteur ne transforme pas l’objectif en une focale optique supplémentaire.

Le principal point à examiner concerne le Light Fusion 960L avec LOFIC HDR du Max. Cette différence vise la gestion des scènes à forte luminosité contrastée, par exemple une personne devant une fenêtre. Elle ne constitue pas une preuve que tous ses clichés seront meilleurs. Seuls des exemples pris dans les mêmes conditions peuvent départager le rendu des visages, les hautes lumières ou les sujets mobiles.

En France, comparer le stockage avant de payer

Les conditions françaises de lancement, valables du 17 novembre au 3 janvier, affichent des montants différents des prix espagnols. Elles prévoient une remise de 200 € sur les versions 512 Go, sans obligation de reprise.

Version française Prix indiqué hors remise Prix avec remise de lancement 18 Pro, 12/256 Go 1 403 € Pas de remise de 200 € indiquée 18 Pro, 12/512 Go 1 603 € 1 403 € 18 Pro Max, 12/256 Go 1 603 € Pas de remise de 200 € indiquée 18 Pro Max, 12/512 Go 1 803 € 1 603 €

Le bonus de reprise de 100 € est une autre opération, soumise à conditions et à la remise d’un ancien téléphone. Il ne faut pas le déduire systématiquement du prix affiché ni le confondre avec la valeur de l’appareil repris. Les montants et la présence effective de la remise doivent être contrôlés dans le panier.

Quel modèle correspond à votre usage ?

Pour conserver un format moins encombrant : le Pro reste le choix cohérent. Son téléobjectif et son ultra grand-angle évitent de sacrifier ces cadrages pour réduire la diagonale.

le Pro reste le choix cohérent. Son téléobjectif et son ultra grand-angle évitent de sacrifier ces cadrages pour réduire la diagonale. Pour privilégier la lecture et les longues sessions loin d’une prise : le Max offre plus de surface et davantage de capacité. Le gain d’autonomie réel reste à mesurer.

le Max offre plus de surface et davantage de capacité. Le gain d’autonomie réel reste à mesurer. Pour acheter surtout un meilleur appareil photo : examinez des comparaisons du capteur principal en contre-jour. Le supplément ne s’explique pas par un zoom plus lointain.

La version Extreme de la puce ne suffit pas non plus à promettre un nombre d’images par seconde. Pour un joueur, la température et la stabilité pendant une longue partie seront plus parlantes qu’un nom de processeur ou qu’un score isolé.