Leurs téléobjectifs de 200 Mpx ne cadrent pas tout à fait pareil. Portrait, photo rapprochée, encombrement et prix français : les différences utiles avant de choisir.

Le Xiaomi 18 Pro et l’OPPO Find X9 Pro possèdent tous deux un téléobjectif de 200 mégapixels, mais ce chiffre ne suffit pas à choisir. Le Xiaomi cadre avec un équivalent 75 mm ; l’OPPO avec un 70 mm. L’écart est modeste, bien plus que celui entre un objectif 3× et un 5×, mais il peut compter pour un portrait lorsque vous ne pouvez plus reculer. Le vrai choix porte aussi sur le téléphone que vous accepterez de porter et de tenir tous les jours.

Ce comparatif confronte leurs caractéristiques publiées et les usages qu’elles permettent d’envisager. Il ne départage pas la qualité des images : sans photographies prises côte à côte dans la même lumière, attribuer un meilleur rendu des visages ou du zoom à l’un des deux serait prématuré.

Le tableau : deux téléobjectifs proches, deux formats différents

Critère Xiaomi 18 Pro, version mondiale OPPO Find X9 Pro, fiche française Téléobjectif 200 Mpx, 75 mm, f/2,4, stabilisation optique 200 Mpx, 70 mm, f/2,1, stabilisation optique Format du capteur du téléobjectif 1/1,56 pouce 1/1,56 pouce Appareil principal / ultra grand-angle 200 Mpx / 50 Mpx 50 Mpx / 50 Mpx Photo rapprochée au téléobjectif Mode super macro ; distance non retenue ici Distance minimale annoncée de 10 cm Vidéo arrière annoncée 4K Dolby Vision jusqu’à 120 i/s 4K Dolby Vision jusqu’à 120 i/s Écran principal 6,4 pouces, LTPO jusqu’à 120 Hz 6,78 pouces, jusqu’à 120 Hz Écran arrière AMOLED de 2,7 pouces Non Poids annoncé 198 g ; 203 g pour le Bleu Cosmos 224 g Batterie / charge filaire / sans fil 6 000 mAh / 90 W / 50 W 7 500 mAh / 80 W / 50 W Mémoire et stockage retenus 12 Go / 512 Go 16 Go / 512 Go Prix France à 512 Go, relevé du 21 novembre 2026 1 403 € pendant l’offre de lancement, hors reprise Prix courant non confirmé dans la page consultée

Les caractéristiques mondiales du Xiaomi 18 Pro précisent le téléobjectif 75 mm, tandis que la présentation française de l’OPPO détaille son module 70 mm et sa mise au point rapprochée. Les puissances de charge sont des plafonds avec les accessoires adaptés, pas des durées de recharge mesurées. De même, les capacités ne donnent pas à elles seules un classement d’autonomie.

Pour un portrait, 70 et 75 mm demandent presque le même recul

Photographier une personne à table est un bon point de départ. Un téléobjectif serre davantage le cadre que l’appareil principal : il aide à isoler le visage, mais oblige à disposer de recul pour ne pas couper le haut du crâne ou les épaules. À emplacement identique, le 75 mm du Xiaomi cadre légèrement plus serré que le 70 mm de l’OPPO. Cette différence ne justifie pas de présenter l’un comme un spécialiste du lointain et l’autre comme un simple appareil à portraits.

Le cadrage et la perspective sont deux choses différentes. Depuis le même endroit, changer d’objectif resserre le champ. C’est le déplacement du photographe qui modifie les proportions apparentes entre le visage et le décor. Pour un portrait agréable, mieux vaut d’abord trouver la bonne distance, puis choisir le cadrage, plutôt que de rester très près et d’agrandir ensuite à l’écran.

L’ouverture f/2,1 de l’OPPO est plus grande que f/2,4. C’est une caractéristique favorable à la collecte de lumière, mais elle ne garantit pas une photo nocturne plus nette. La vitesse choisie, la mise au point, le mouvement du sujet et le traitement comptent aussi. La stabilisation optique aide contre vos petits mouvements ; elle n’immobilise pas un enfant qui tourne la tête.

Les 200 Mpx sont une réserve de recadrage, pas une promesse à chaque photo

Si vous photographiez une façade, un paysage ou un objet fixe, une définition élevée peut laisser davantage de latitude pour recadrer. Elle ne signifie pas que chaque prise de vue utilise et conserve 200 millions de détails indépendants. Le mode choisi, la lumière disponible et les traitements interviennent dans le résultat.

Pour juger une image, regardez le détail qui vous intéresse à la taille d’utilisation prévue. Une photo envoyée dans un groupe familial ne se juge pas comme une image que vous souhaitez imprimer ou dont vous voulez extraire une petite enseigne. À fort agrandissement, inspectez les lettres, les cheveux et les motifs fins : une accentuation prononcée peut donner une impression de netteté sans restituer davantage d’informations fiables.

Petits objets : vérifiez quel module fait réellement la photo

La distance de 10 cm annoncée par OPPO concerne une mise au point rapprochée de son téléobjectif. Cela ne signifie pas que vous devez toujours coller le téléphone à l’objet. Pour une fleur, un bijou ou un détail de maquette, commencez un peu plus loin, touchez la zone à rendre nette et rapprochez-vous progressivement. Si le point devient impossible, reculez avant de multiplier les prises floues.

Nettoyez les objectifs et placez l’objet dans une lumière stable. Sélectionnez le téléobjectif, puis vérifiez le cadrage à l’écran. Touchez le détail important et attendez que le point soit établi. Prenez plusieurs vues en variant légèrement la distance, sans changer brutalement la lumière. Agrandissez les fichiers enregistrés pour vérifier la netteté réelle, pas seulement l’aperçu.

Le Xiaomi dispose aussi d’un mode super macro. Nous ne lui attribuons pas la distance minimale de l’OPPO : une appellation comparable ne prouve pas un fonctionnement identique.

Le Xiaomi est plus facile à emporter, l’OPPO donne davantage de surface

Les 21 à 26 g d’écart ne paraîtront pas décisifs à tout le monde. Le gabarit peut davantage se remarquer lors d’une longue série de photos à une main. Le grand écran de l’OPPO offre, à l’inverse, plus de place pour examiner une image ou déplacer les commandes sans masquer autant le sujet avec les doigts.

Le second écran du Xiaomi permet un aperçu au dos. C’est intéressant pour cadrer avec les caméras arrière, mais cet équipement ne rend pas le téléobjectif meilleur. Il faut séparer l’aide au cadrage de la qualité du fichier produit.

En France, ne comparez pas un prix avec reprise à un prix sans condition

Le règlement français de lancement distingue la remise immédiate et le bonus de reprise : la configuration Xiaomi 12/512 Go passe de 1 603 à 1 403 € pendant la période annoncée du 17 novembre au 3 janvier, sous réserve des conditions et des stocks. La remise n’exige pas de céder un ancien téléphone. Les coupons personnels et la reprise constituent des mécanismes séparés.

Le prix courant du Find X9 Pro n’étant pas restitué de façon vérifiable dans la page française consultée, aucun écart de prix n’est calculé ici. Le comparer à un tarif étranger, à une version importée ou à un montant incluant une reprise fausserait le duel.

Choisissez d’abord le format et votre distance habituelle de prise de vue. Le Xiaomi intéresse celui qui veut un appareil plus compact et un aperçu arrière ; l’OPPO celui qui apprécie un grand écran et la photo rapprochée au téléobjectif. Si votre décision repose sur les portraits de nuit ou le zoom très lointain, demandez des exemples comparables à ces distances : les deux mentions « 200 Mpx » ne tranchent pas cette question.