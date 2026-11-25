Écran arrière, deux capteurs de 200 Mpx et batterie de 7 050 mAh : les choix du Xiaomi 18 Pro Max expliqués, avec les limites utiles de son mode discret.

Le Xiaomi 18 Pro Max permet de se cadrer avec ses appareils photo arrière grâce à un second écran de 2,9 pouces. C’est un avantage d’usage plus facile à comprendre que la seule promesse de ses deux capteurs de 200 mégapixels : le téléphone montre au sujet ce que les caméras principales voient, avant la prise de vue.

Le modèle associe cette idée à un écran principal de 6,9 pouces avec un dispositif de confidentialité et à une batterie annoncée pour la version française à 7 050 mAh. Ces choix ne répondent pas à la même question. L’un facilite la composition d’une image, l’autre limite certains regards latéraux, tandis que la capacité de batterie ne mesure pas directement le nombre d’heures d’utilisation.

Un retour d’image pour cadrer avec les caméras arrière

Le communiqué de Xiaomi et Leica du 17 novembre décrit un aperçu en direct sur l’écran arrière pour préparer les selfies, photos de groupe et vidéos. Le bénéfice est immédiat : lorsque le téléphone est tourné vers soi, il devient possible de vérifier si tous les visages entrent dans le cadre sans demander au photographe de retourner l’appareil.

Ce retour aide à composer ; il ne modifie pas le champ de vision de l’objectif choisi. Si un groupe ne tient pas dans l’image, il faut encore changer de caméra ou reculer. Le second écran réduit les essais à l’aveugle, pas les contraintes de la scène.

L’afficheur arrière est un AMOLED de 976 × 596 pixels avec un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Il peut aussi présenter des informations et notifications. Son format reste celui d’une petite fenêtre de contrôle, distincte du grand écran utilisé pour sélectionner et retoucher les images.

Deux capteurs de 200 Mpx, trois cadrages bien différents

Caméra Équipement annoncé Usage à comprendre Principale 200 Mpx, équivalent 23 mm, ouverture ƒ/1,67 Cadrage courant, avec capteur Light Fusion 960L et LOFIC HDR Téléobjectif 200 Mpx, équivalent 75 mm, ouverture ƒ/2,4 Portraits et détails plus serrés Ultra grand-angle 50 Mpx, équivalent 17 mm, champ de 102° Scènes plus larges lorsque le recul manque

Le téléobjectif utilise une optique périscopique : le trajet de la lumière est replié pour loger l’ensemble dans le téléphone. Leica indique une distance minimale de mise au point de 12 cm pour cet appareil photo, ce qui ouvre aussi la voie aux gros plans. Le nombre de pixels ne décrit donc qu’une partie de son intérêt.

À l’autre extrémité, l’ultra grand-angle ne partage pas les deux capteurs de 200 Mpx. La différence de définition n’autorise pas à déclarer les photos mauvaises : pour juger le résultat, il faut examiner les détails, les bords et les conditions d’éclairage. Son angle de 102° constitue en revanche une donnée concrète pour comparer ce qui entre dans le cadre.

Le mode 200 Mpx demande aussi du traitement

La FAQ officielle du Xiaomi 18 Pro Max explique que les prises de vue en pleine définition peuvent nécessiter un temps de calcul supplémentaire après le déclenchement. Un indicateur peut tourner lors de la capture, puis le traitement se poursuivre dans l’aperçu. Une photo ne se résume donc pas à son enregistrement instantané sur le capteur.

La même documentation distingue les cadrages optiques et numériques. Atteindre un fort grossissement à l’écran ne signifie pas disposer d’un objectif physique différent pour chaque valeur. Pour les sujets lointains, une image comparable reste plus informative que le seul plafond de zoom affiché.

L’écran de confidentialité ne rend pas le contenu invisible partout

Xiaomi précise sur sa présentation française que le dispositif réduit la visibilité depuis les côtés, avec une configuration initiale nécessaire. Le contenu peut rester visible sous certains angles ou dans certaines conditions. Cette limite est importante dans les transports : un voisin assis à côté et une personne placée derrière l’épaule ne regardent pas l’écran de la même manière.

Il faut également distinguer ce filtre de l’alerte de confidentialité. Cette dernière utilise la reconnaissance du propriétaire par la caméra avant pour signaler un regard, notamment via une vibration ou HyperIsland. Avertir et masquer sont deux actions différentes ; aucune ne remplace le verrouillage du téléphone ni la maîtrise des notifications affichées.

La version française mérite ses propres repères

La batterie de la fiche française est annoncée à 7 050 mAh, avec une recharge filaire jusqu’à 100 W et sans fil jusqu’à 50 W. L’adaptateur secteur est indiqué comme absent de la boîte. Ces plafonds exigent un équipement compatible et ne représentent pas une puissance maintenue pendant toute la recharge.

Les versions de mémoire listées en France sont 12 Go avec 256 ou 512 Go de stockage. Les configurations d’autres pays ne doivent pas être transposées automatiquement. De même, les résultats d’autonomie d’un test étranger ne deviennent comparables qu’une fois connus le modèle, ses réglages et le protocole. Le retour d’image arrière est une fonction établie ; sa valeur se juge surtout à la façon dont il facilite vos propres prises de vue.