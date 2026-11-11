Xiaomi 18 Pro : Google Maps et Spotify s’invitent au dos du téléphone

L’écran arrière des Xiaomi 18 Pro et Pro Max ne restera pas limité aux services chinois. Dans ses publications du 10 novembre, Xiaomi montre Google Maps, Spotify, YouTube Music et Gemini Live sur ce petit affichage placé à côté des appareils photo. Pour les futurs acheteurs français, ces noms rendent la promesse plus concrète.

Il s’agit de démonstrations promotionnelles, avant la présentation mondiale prévue à Paris le 17 novembre à 14 heures. Elles confirment les services mis en avant, sans constituer un essai de leurs performances ni une annonce de disponibilité immédiate en France.

Google Maps affiche la direction, pas toute sa carte

Les visuels publiés par Xiaomi montrent une flèche de navigation et la distance jusqu’au prochain changement de direction. L’intérêt est de consulter une indication depuis le dos du téléphone, sans revenir systématiquement à l’écran principal.

Ce n’est pas la démonstration d’un Google Maps complet sur un deuxième écran. Les images ne permettent pas d’affirmer qu’on pourra y rechercher une destination, explorer une carte ou modifier tout son itinéraire. La différence entre afficher une information utile et reproduire l’application entière compte pour comprendre le produit.

Le même visuel montre Gemini Live, avec des commandes de microphone et de fin de conversation. Xiaomi précise qu’une configuration préalable de Gemini est nécessaire et réserve cette fonction aux utilisateurs de 18 ans et plus. Les langues et conditions locales devront encore être vérifiées au lancement.

Changer de morceau sans retourner le Xiaomi

Les publications dédiées à Spotify et à YouTube Music montrent une pochette, le morceau écouté et des commandes de lecture. C’est un usage facile à comprendre sur un téléphone posé face contre la table : consulter ou piloter la musique depuis la surface qui reste visible.

Ce que Xiaomi montre répond à une action précise, plutôt qu’à la promesse de faire tourner toutes ses applications au dos du smartphone. L’affichage d’une pochette ou d’un bouton pause ne prouve pas, à lui seul, l’accès à la recherche, aux listes de lecture ou à l’ensemble du catalogue depuis ce petit écran.

Les applications prises en charge feront la différence

Trip.com figure également dans cette communication, avec une carte de suivi de vol. L’exemple rassemble des informations de voyage, dont les horaires et les terminaux. Il illustre l’autre intérêt de cet écran : garder une activité en cours à portée de regard.

Mais la prise en charge des notifications et activités varie selon les applications, indique Xiaomi. Il faudra distinguer les services explicitement montrés des autres logiciels installés. Une application populaire ne devient pas automatiquement compatible parce qu’elle fonctionne sur Android.

Les interfaces des publicités sont par ailleurs présentées comme illustratives. Le lancement international doit encore préciser leur fonctionnement final, les conditions d’accès et les différences éventuelles selon les marchés. Pour choisir ce téléphone sur ce critère, le bon point de départ sera la compatibilité de vos propres applications, plutôt que le seul nombre de fonctions affichées dans une vidéo.