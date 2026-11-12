Xiaomi 18 Pro : deux ans de remplacement d’écran annoncés en Grèce, qu’en est-il pour la France ?

La page grecque de Xiaomi détaille des avantages qui accompagneraient les Xiaomi 18 Pro et Pro Max. Le plus intéressant concerne l’écran principal : un remplacement est prévu pendant les 24 premiers mois, sous réserve des conditions de l’offre. La présentation du 17 novembre est annoncée à 15 h en Grèce, soit 14 h à Paris.

Deux remplacements, pour des éléments différents

La formule grecque distingue un remplacement de l’écran principal et une seconde intervention à choisir parmi le dos, l’écran arrière et la lentille photo. Si vous abîmez deux fois l’écran principal, le deuxième remplacement prévu par l’offre concerne donc d’autres pièces. Il faudra encore lire les conditions pour savoir quelles casses sont couvertes, où faire intervenir Xiaomi et quels justificatifs présenter.

Les avantages mentionnés comprennent aussi une garantie internationale, quatre mois de Spotify Premium, trois mois de YouTube Premium et trois mois de Google AI Pro avec 5 To. Les conditions d’éligibilité, notamment pour les anciens abonnés, restent à examiner avant de donner une valeur à ces bonus.

Ce qu’il faut regarder si vous achetez en France

La page grecque renseigne sur ce marché. Pour un achat en France, l’information déterminante sera celle de la page française de lancement et des conditions associées au vendeur. Vérifiez si la date et le canal d’achat entrent dans l’offre et si elle nécessite une inscription. Un acheteur tenté par l’import doit aussi vérifier quel pays traite la demande de réparation avant de commander.

Crédit visuel : Xiaomi.