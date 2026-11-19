Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max annoncent une communication directe sans réseau. Portée, téléphones compatibles et vérifications à faire avant de partir.

Xiaomi 18 Pro : comment appeler sans réseau, et avec quels téléphones ?

Le Xiaomi 18 Pro peut communiquer directement avec un autre téléphone compatible, sans passer par le réseau mobile ni le Wi-Fi. La fonction figure sur sa fiche française, ainsi que sur celle du Pro Max. Elle ne permet cependant pas d’appeler n’importe quel numéro : les deux appareils doivent être compatibles et suffisamment proches. Xiaomi exige aussi une carte SIM et un compte connecté. Avant d’y compter pour retrouver un proche, voici ce qu’il faut vérifier, notamment en France.

Une liaison entre deux téléphones, pas un réseau mobile de remplacement

La communication hors ligne utilise une liaison Bluetooth complétée par le protocole de Xiaomi. La voix passe d’un appareil à l’autre ; elle n’est pas acheminée par une antenne d’opérateur. Deux personnes à portée peuvent donc se parler lorsque la couverture cellulaire manque, mais un correspondant situé à l’autre bout du pays reste inaccessible par cette méthode.

Ce n’est pas non plus un appel par satellite. Le fonctionnement n’ajoute aucune couverture mondiale au téléphone. Un iPhone ou un Samsung doté du Bluetooth ne devient pas compatible pour autant : il doit prendre en charge le système précis utilisé par Xiaomi.

Quels modèles sont officiellement mentionnés ?

La fiche française du Xiaomi 18 Pro annonce la fonction, sous réserve de disponibilité régionale. Celle du Xiaomi 18 Pro Max la mentionne également, avec une limite chiffrée différente des exemples plus anciens que l’on trouve dans les FAQ.

Modèle Preuve disponible Portée annoncée à ne pas généraliser Xiaomi 18 Pro Fonction présentée sur le site Xiaomi France La note décrit une portée limitée en terrain ouvert, sans plafond précis Xiaomi 18 Pro Max Fonction présentée sur le site Xiaomi France Jusqu’à 1,5 km dans un environnement ouvert et dégagé Xiaomi 15T / 15T Pro Modèles documentés dans l’assistance française Jusqu’à 1,3 km / 1,9 km selon la FAQ de cette génération Autres téléphones Leur compatibilité doit être vérifiée individuellement Le Bluetooth seul ne prouve rien

Une fonction annoncée sur deux modèles ne remplace pas une matrice de compatibilité entre toutes les générations. Les documents consultés n’établissent pas chaque combinaison possible entre un 18 Pro, un Pro Max et un ancien appareil. Il faut vérifier la détection réciproque avant de se séparer, et non découvrir une incompatibilité une fois éloigné.

Les vérifications à faire sur les deux appareils

Mettre les téléphones à jour avant le départ. La disponibilité dépend du modèle, du pays et du logiciel installé. Vérifier la présence d’une SIM et la connexion au compte Xiaomi. « Sans réseau » ne signifie pas que ces conditions d’activation disparaissent. Activer le Bluetooth et ouvrir la fonction sur les deux appareils. Conserver les téléphones proches pour le premier essai permet d’écarter un problème de portée. Contrôler qui peut appeler. Si le mode réservé aux contacts est proposé, enregistrer les numéros réciproquement avant le test. Passer un appel d’essai dans les deux sens. Vérifier que l’autre appareil sonne, que la voix est audible et que la liaison reste active lorsque les écrans changent d’état.

Le chemin français documenté dans la FAQ Xiaomi consacrée aux 15T est Paramètres → Réseaux mobiles → Communication hors ligne Xiaomi, puis « Qui peut m’appeler ». Cette procédure constitue un repère officiel pour cette génération ; elle n’a pas été vérifiée sur l’interface française d’un 18 Pro. Si le menu n’existe pas sur votre appareil, il faut confirmer la prise en charge de sa version plutôt que changer artificiellement de région en espérant l’activer.

Pourquoi l’appel peut échouer à quelques centaines de mètres

Les distances annoncées supposent un terrain ouvert et dégagé. Elles ne garantissent pas le même résultat entre des bâtiments, derrière un relief ou à travers une végétation dense. Un essai réussi à proximité ne prouve donc pas qu’un appel fonctionnera partout à la distance maximale.

Si les téléphones ne se trouvent pas, commencez par les rapprocher, puis contrôlez le Bluetooth, l’ouverture de la fonction et les restrictions d’appel des deux côtés. Xiaomi précise également dans son explication des coupures après fermeture en arrière-plan que l’arrêt de la fonction peut interrompre sa liaison Bluetooth. La relancer est une vérification plus pertinente que multiplier les tentatives depuis l’application Téléphone classique.

Nous avions déjà détaillé le principe des appels directs sur le Xiaomi 17T Pro. Les indications propres aux 18 Pro et Pro Max doivent toutefois rester séparées : ni la portée ni la compatibilité entre générations ne se déduisent du seul nom de la fonction.

En France, annoncé ne signifie pas testé sur chaque appareil

La présence de la fonction sur les pages françaises établit qu’elle est présentée au public français. Les notes conservent néanmoins une réserve liée à la région. Nous n’avons pas vérifié son activation sur une unité française ni publié de mesure de portée. Cette distinction importe notamment pour un téléphone importé, dont la version logicielle peut différer.

Enfin, Xiaomi exclut explicitement l’usage pour les communications d’urgence ou de sauvetage. L’intérêt pratique est de garder une liaison locale entre proches équipés et préalablement testés, par exemple lors d’une sortie dans une zone mal couverte. Il faut conserver un autre moyen d’organisation et ne pas traiter cette liaison limitée comme une garantie de pouvoir demander de l’aide.