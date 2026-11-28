Le Xiaomi 18 Fold a démarré bien plus fort que le précédent grand pliant de la marque. Xiaomi annonce des ventes au détail multipliées par quatre pendant les quatre premières heures de commercialisation en Chine. Ce bilan porte sur la soirée du 7 septembre, de 20 heures à minuit.

Le chiffre figure dans la présentation officielle des résultats du troisième trimestre, page 16. Il éclaire l’accueil du nouveau pliant sur son marché de lancement, sans décrire les ventes réalisées depuis cette première soirée.

300 % de hausse, c’est quatre fois le volume de départ

La progression annoncée est de 300 % par rapport à la génération précédente de grands pliants Xiaomi. Pour comprendre le calcul, prenons un exemple : avec une base de 100 appareils, une hausse de 300 % ajoute 300 appareils et porte le total à 400. Le volume final est donc multiplié par quatre.

Xiaomi ne communique pas les deux nombres de téléphones vendus dans cette comparaison. La diapositive désigne le précédent grand pliant sans nommer sa référence. Il est donc possible de mesurer la progression relative, mais pas d’en déduire combien de personnes ont acheté le 18 Fold.

Un départ rapide, à distinguer du succès sur plusieurs mois

Les premières heures concentrent les achats des clients qui attendaient l’ouverture des ventes. Elles donnent un indicateur de l’intérêt initial pour le téléphone. Pour suivre son succès commercial dans la durée, les volumes des semaines suivantes seraient plus utiles.

Un lancement dépend aussi des quantités mises en vente et des conditions de commercialisation. Le pourcentage publié ne permet pas de départager ces facteurs. Il ne constitue pas davantage une part de marché : Xiaomi compare sa propre gamme de grands pliants, pas l’ensemble des modèles vendus par ses concurrents.

Le bilan trimestriel revient ici sur le lancement de septembre. Il ne s’agit pas d’une nouvelle flambée de ventes mesurée le 28 novembre. Le repère pertinent reste cette première soirée, avec une hausse déclarée par le fabricant.

Pour l’acheter en France, le logiciel compte autant que le bilan des ventes

Le résultat chinois ne vaut pas annonce de commercialisation française. Pour envisager un achat, il faut regarder la version exacte du téléphone, les services pris en charge et les conditions de garantie proposées par le vendeur.

Ces questions sont particulièrement importantes pour un appareil importé. Une fiche indiquant la présence d’Android ne suffit pas à garantir toutes les fonctions Google utilisées au quotidien. Notre point sur les fonctions Google à vérifier avant d’importer un Xiaomi 18 Fold détaille les limites à connaître.

Le démarrage commercial et le choix d’achat répondent donc à deux questions différentes. Xiaomi revendique une progression nette au lancement. Pour un lecteur français, l’intérêt du pliant se juge ensuite sur les usages réellement accessibles, le prix final et la prise en charge après l’achat.