Le Xiaomi 18 Fold réunit une batterie de 6 000 mAh et un poids de 219 g, mais sa version chinoise impose des compromis importants hors de Chine. Dans son essai publié le 21 novembre, Nirave Gondhia souligne des difficultés avec Android Auto, l’eSIM et plusieurs services Google. Pour un acheteur français, ces limites peuvent peser davantage que les avantages matériels.

Ce retour porte sur le téléphone essayé par le journaliste et son logiciel chinois. Il ne faut pas l’attribuer à tous les smartphones Xiaomi vendus en France, ni à une hypothétique version internationale du pliable.

Un format séduisant ne suffit pas à faire un bon téléphone principal

La capacité de la batterie et la recharge filaire de 67 W constituent des arguments concrets. Le testeur apprécie aussi le matériel photo et le multitâche d’HyperOS 4. Ces observations sont celles d’Android Central : Menow n’a pas réalisé de mesure d’autonomie ou d’essai de recharge sur cet appareil.

Avant un achat en importation, le point décisif consiste toutefois à confronter le téléphone aux usages indispensables. Un conducteur qui dépend de son tableau de bord, un voyageur qui utilise des forfaits dématérialisés et une personne qui reçoit ses validations de connexion sur son mobile n’ont pas les mêmes contraintes.

Ce que le matériel apporte, et ce que le logiciel retire

Point examiné Ce que relève cet essai Conséquence à l’usage Poids et batterie 219 g et 6 000 mAh Une grande capacité dans un pliable relativement léger, sans déduire une durée universelle. Recharge à 67 W 50 % en 19 minutes, charge complète en 50 minutes dans ce test Des résultats liés aux conditions et à l’équipement du testeur. Photo 200 Mpx principal, ultra grand-angle 50 Mpx et téléobjectif 50 Mpx à 3,5× Plusieurs cadrages optiques ; les mégapixels seuls ne classent pas la qualité des images. Multitâche Jusqu’à 6 applications avec HyperOS 4 Le grand écran sert aussi à consulter plusieurs contenus. Android Auto et eSIM Non fonctionnels sur la version chinoise essayée Restrictions importantes pour la voiture et certains forfaits de voyage. Services Google Find Hub et demandes de validation de connexion problématiques ; Gemini limité comme assistant par défaut La présence du Play Store ne garantit pas toutes les intégrations Google.

Android Auto, eSIM et services Google : les limites à examiner

L’essai relève notamment les restrictions d’Android Auto et de l’eSIM, ainsi que celles de Find Hub et des demandes de validation Google à deux facteurs. Il évoque également des limitations autour de Gemini sur cette ROM chinoise.

Installer une application ne garantit pas l’intégration complète d’un service au système. Trouver une icône dans le lanceur ne prouve pas que la fonction attendue fonctionnera dans la voiture, au moment d’une connexion à un compte ou après la perte du téléphone.

Il serait donc imprudent de supposer qu’une simple manipulation résoudra durablement toutes ces difficultés. Un contournement rapporté par un vendeur ne remplace pas une compatibilité officielle et ne préjuge pas du comportement après une mise à jour.

Les bonnes questions à poser avant d’importer

La référence exacte de l’appareil, la version du logiciel et les engagements écrits du commerçant méritent d’être vérifiés. Il faut aussi examiner les conditions de retour : elles deviennent particulièrement importantes si une fonction essentielle ne marche pas dans votre configuration.

Le retour d’Android Central donne finalement une grille de lecture utile. Le Xiaomi 18 Fold peut attirer un passionné qui accepte de composer avec sa ROM chinoise. Pour en faire son unique téléphone en France, les services utilisés chaque jour doivent passer avant les seuls chiffres de la fiche technique.