Le Xiaomi cadre plus loin avec son téléobjectif de 115 mm. Le POCO oppose un principal de 200 Mpx, la recharge sans fil et un écran jusqu’à 185 Hz.

Xiaomi 17T ou POCO F9 Pro : le zoom 5× vaut-il les compromis sur la recharge ?

Le Xiaomi 17T photographie plus loin avec son téléobjectif de 115 mm ; le POCO F9 Pro mise sur un téléobjectif de 60 mm, une puce plus ambitieuse et la recharge sans fil. Le principal de 200 Mpx du POCO ne répond donc pas, à lui seul, à la question du meilleur choix photo. Avant de choisir, demandez-vous surtout si vous cadrez régulièrement des sujets éloignés ou si vous préférez un appareil polyvalent pour les portraits, les jeux et les recharges rapides.

115 mm contre 60 mm : deux façons de cadrer

La fiche française du Xiaomi 17T et les caractéristiques du POCO F9 Pro en France précisent ces différences.

Version française Xiaomi 17T POCO F9 Pro Principal 50 Mpx, 23 mm, f/1,7, stabilisation optique 200 Mpx, stabilisation optique Téléobjectif 50 Mpx, 115 mm, f/3,0, stabilisé 50 Mpx, 60 mm, f/2,0, stabilisé Ultra grand-angle 12 Mpx, 15 mm 8 Mpx Vidéo arrière 4K60, HDR10+ et Log 4K60 et Log Processeur Dimensity 8500-Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series + VisionBoost D8 RAM / stockage 12/256 ou 12/512 Go 12/256 ou 12/512 Go Écran AMOLED 6,59 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,59 pouces, jusqu’à 185 Hz Batterie typique 6 500 mAh 6 330 mAh Recharge 67 W filaire ; PPS jusqu’à 50 W 100 W filaire ; PPS jusqu’à 100 W ; 50 W sans fil Poids 200 g 206 g SIM Nano-SIM et/ou eSIM, jusqu’à deux lignes Nano-SIM et/ou eSIM, jusqu’à deux lignes

À distance égale, le 115 mm cadre plus serré que le 60 mm. C’est utile pour isoler un détail de bâtiment ou rapprocher un sujet que l’on ne peut pas approcher. En intérieur, ce cadrage peut au contraire obliger à reculer. Le 60 mm laisse davantage de place autour du sujet et se prête plus facilement à certains portraits dans un espace limité.

Le téléobjectif du POCO ouvre à f/2,0 contre f/3,0 chez Xiaomi. Cette différence ne permet pas de désigner un vainqueur nocturne : capteur, stabilisation, mouvements du sujet et traitement interviennent aussi. De même, les 200 Mpx du principal ne prouvent pas une meilleure photo à chaque déclenchement. Aucun essai photo Menow n’a été réalisé entre ces deux appareils.

Le POCO offre davantage de possibilités pour recharger

Entre 6 500 et 6 330 mAh, l’écart se limite à 170 mAh. Il serait peu sérieux d’en déduire une journée d’autonomie supplémentaire. C’est surtout la recharge qui distingue les deux : le POCO ajoute le sans-fil et un plafond filaire plus élevé.

Si votre chargeur USB-C est compatible PPS, les plafonds annoncés diffèrent aussi. Il faut toutefois vérifier sa puissance, les profils acceptés et le câble. Aucun adaptateur secteur n’est inclus. Les conseils de charge officiels du F9 Pro rappellent également que température et usage intensif influencent la recharge. Un bloc déjà présent dans un tiroir n’atteindra pas nécessairement les maxima affichés sur la boîte.

185 Hz ne signifie pas 185 images calculées dans tous les jeux

Le POCO associe sa puce principale au VisionBoost D8, chargé notamment du traitement graphique. Certaines fonctions créent des images intermédiaires. Il faut distinguer cet affichage interpolé des images réellement calculées par le jeu : les effets dépendent des titres et des modes compatibles.

Pour juger une longue session, il faut encore comparer stabilité de la cadence, chauffe et consommation dans le même jeu. Les noms de processeurs et le rafraîchissement maximal ne suffisent pas. Le 17T conserve pour sa part un équipement vidéo complet, dont la 4K HDR10+ et le Log, utile à condition de vouloir travailler les couleurs ensuite.

À quel utilisateur conseiller chacun ?

Le 17T est le choix le plus cohérent si sa longue focale répond à un besoin fréquent. Le POCO est plus intéressant si vous privilégiez recharge sans fil, jeu et portraits moins serrés. Les deux permettent de comparer 12/256 Go à 12/256 Go, sans différence de RAM pour brouiller le prix.

Les deux prennent aussi en charge des combinaisons avec eSIM, selon l’opérateur. Le calendrier officiel les inclut dans HyperOS 4, sans garantir que chaque version française ait déjà reçu la mise à jour. Si vous prévoyez de les conserver longtemps, comparez aussi leur date de fin de correctifs de sécurité dans le centre de sécurité Xiaomi ; une mise à jour majeure et une année de correctifs sont deux engagements différents.

Comparez le total à stockage égal, hors reprise et avantages conditionnels, puis ajoutez le chargeur si nécessaire. C’est cet écart réel qui permettra de savoir combien vous payez pour le téléobjectif du Xiaomi ou les possibilités de recharge du POCO.