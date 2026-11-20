Le Xiaomi 17T rapproche davantage les sujets éloignés avec son téléobjectif optique 5× ; le vivo V70 oppose une recharge annoncée à 90 W, un boîtier plus léger et une caméra avant avec autofocus. Le choix ne se résume pourtant pas à ces deux chiffres. Pour un achat depuis la France, il faut aussi vérifier la batterie du V70 : vivo référence deux capacités, et certaines versions européennes descendent à 5 400 mAh.

Voici les différences établies par les fiches des fabricants, avec leur conséquence concrète. Il s’agit d’une comparaison technique, sans prétendre avoir mesuré nous-mêmes la qualité photo ou l’autonomie des deux appareils.

Le tableau pour comparer les bonnes versions

Critère Xiaomi 17T, fiche française vivo V70, fiches européennes Écran AMOLED 6,59 pouces, 120 Hz, 2 756 × 1 268 pixels AMOLED 6,59 pouces, 120 Hz, 2 750 × 1 260 pixels Processeur Dimensity 8500-Ultra Snapdragon 7 Gen 4 Photo arrière 50 Mpx principal stabilisé, 50 Mpx téléobjectif stabilisé, 12 Mpx ultra grand-angle 50 Mpx principal stabilisé, 50 Mpx téléobjectif stabilisé, 8 Mpx ultra grand-angle Zoom optique 5× 3× Caméra avant 32 Mpx 50 Mpx avec autofocus Vidéo arrière Jusqu’en 4K à 60 i/s, HDR10+ et Log annoncés 4K à 60 i/s annoncée Batterie 6 500 mAh 6 500 ou 5 400 mAh selon la version ; 5 400 mAh confirmés en Autriche Recharge filaire maximale 67 W ; jusqu’à 50 W avec PPS compatible 90 W Poids et épaisseur 200 g, 8,17 mm 187 g et 7,40 mm en noir ; 194 g et 7,59 mm en gris/brun Protection annoncée IP68 IP68 et IP69 Adaptateur secteur Non fourni Non fourni dans les fiches européennes consultées

Pour photographier loin, le 17T offre un cadrage plus serré

Le téléobjectif Leica du Xiaomi 17T correspond à une focale de 115 mm et à un zoom optique 5×. Depuis une tribune ou sur un monument inaccessible, ce cadrage permet de rapprocher le sujet sans commencer immédiatement par un fort recadrage numérique.

Le V70 dispose, lui, d’un téléobjectif ZEISS optique 3×. Son cadrage moins serré peut être plus facile à employer pour un portrait à distance modérée. Choisir le grossissement le plus élevé ne garantit donc pas la meilleure image dans toutes les situations : lumière, stabilisation et traitement comptent aussi. Les valeurs de zoom numérique très élevées ne remplacent pas une comparaison de photos originales.

Pour filmer, les deux annoncent la 4K à 60 images/s. Le Xiaomi détaille également le HDR10+ et le Log, utile pour retravailler les couleurs avec un logiciel adapté. Côté selfies, l’autofocus du V70 est une différence matérielle plus parlante que le seul passage de 32 à 50 Mpx : la mise au point peut s’adapter à la distance du visage.

La batterie du V70 mérite une vérification avant de payer

Ne partez pas du principe que tous les V70 ont 6 500 mAh. La fiche européenne de vivo mentionne 6 500 et 5 400 mAh, sans répartir les capacités pays par pays. La fiche autrichienne confirme précisément 5 400 mAh pour sa version 8 Go/256 Go. Elle ne permet pas d’attribuer automatiquement cette batterie à chaque appareil proposé en France.

Demandez donc au vendeur la référence exacte et une confirmation écrite de la capacité du modèle livré. Une annonce générique qui reprend une fiche internationale ne suffit pas. Le Xiaomi français annonce, lui, 6 500 mAh ; l’écart de capacité avec un V70 de 5 400 mAh atteint 1 100 mAh, sans que cela permette de calculer directement une durée d’autonomie.

Les 90 W du vivo constituent une puissance maximale, pas la preuve d’une recharge proportionnellement plus courte que les 67 W du Xiaomi. La température et la courbe de charge interviennent. Sur le 17T, la compatibilité PPS jusqu’à 50 W permet aussi d’exploiter certains chargeurs USB-C adaptés, sans atteindre nécessairement le maximum HyperCharge.

En France, comparez aussi le vendeur et le prix final

Le catalogue Xiaomi France affiche le 17T à 599,90 € lors de notre vérification du 19 novembre 2026. Aucun tarif public français du V70 n’a pu être confirmé auprès de vivo. Les prix espagnols ne constituent donc pas un comparatif de prix français.

Avant de départager deux offres, alignez stockage, batterie, frais de livraison, identité du vendeur et prise en charge après-vente. Le 17T mérite l’attention si le zoom lointain prime ; le V70 peut intéresser pour son poids inférieur et sa recharge, à condition de savoir exactement quelle version vous achetez. Sans cette vérification, deux annonces portant le même nom peuvent raconter deux histoires différentes.