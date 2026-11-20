Xiaomi 17T ou Pixel 11 : deux zooms 5×, mais pas les mêmes arguments pour vos photos

Le Xiaomi 17T et le Pixel 11 possèdent tous deux un téléobjectif optique 5× stabilisé. Le Xiaomi utilise un capteur de 50 Mpx, contre 10,8 Mpx pour le Google, mais cette différence ne suffit pas à dire lequel prendra la meilleure photo. Pour choisir utilement, il faut regarder le cadrage, les conditions de prise de vue et les autres usages du téléphone.

Un détail pris sur une façade en plein soleil et un chanteur photographié sur une scène sombre ne sollicitent pas l’appareil de la même façon. Les deux modèles proposent une caméra dédiée aux sujets éloignés. Aucun test Menow dans les mêmes scènes n’est présenté ici : ce comparatif distingue les possibilités confirmées des résultats qui demandent encore une confrontation réelle.

Les caractéristiques photo, sans transformer les chiffres en verdict

Point comparé Xiaomi 17T Google Pixel 11 Téléobjectif 50 Mpx, périscopique 10,8 Mpx Grossissement optique annoncé 5× 5× Ouverture du téléobjectif f/3,0 f/3,1 Stabilisation optique du téléobjectif Oui Oui Appareil principal 50 Mpx, f/1,7, capteur 1/1,55 pouce 48 Mpx, f/1,7, capteur 1/1,56 pouce Ultra grand-angle 12 Mpx 13 Mpx Vidéo arrière 4K à 30 ou 60 i/s ; Log annoncé 4K à 24, 30 ou 60 i/s ; HDR 10 bits annoncé Écran 6,59 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz Poids 200 g 197 g Batterie typique 6 500 mAh 4 985 mAh Recharge sans fil Non retenue comme fonction confirmée ici Pixelsnap Qi2, jusqu’à 25 W Comparaison tarifaire française Écart non chiffré : prix du Xiaomi à vérifier à capacité égale

Le 5× sert à rapprocher un sujet, pas à tout réussir de loin

Une caméra téléobjectif est pertinente lorsque vous ne pouvez pas vous approcher : détail d’un monument, animal à distance, scène ou portrait avec davantage de recul. Le cadrage devient plus serré que celui de la caméra principale. Cela peut éviter de découper fortement une image prise trop large.

En revanche, la stabilisation optique compense surtout les petits mouvements du téléphone. Elle n’immobilise pas un enfant qui court ou un artiste qui bouge. À la tombée de la nuit, la vitesse de prise de vue et le traitement peuvent compter davantage que la définition du capteur.

Les 50 Mpx du Xiaomi donnent une information sur son matériel, pas une garantie de détails cinq fois supérieurs à ceux du Pixel. La résolution du fichier final, le regroupement des pixels, la mise au point et la réduction du bruit participent au résultat.

Le Xiaomi ajoute une utilisation rapprochée de son téléobjectif

Xiaomi indique sur la présentation française du 17T une mise au point rapprochée à partir de 30 cm pour son téléobjectif. C’est intéressant pour cadrer un petit objet sans coller la caméra principale dessus : détails d’un produit, texture ou fleur.

Cette distance se mesure par rapport au sujet ; elle ne signifie pas que toute photo prise à 30 cm sera nette sans précaution. Il faut garder la bonne zone de mise au point et suffisamment de lumière. Aucun comportement identique n’est attribué ici au Pixel en l’absence d’une vérification correspondante.

Pour filmer, regardez aussi ce qui se passe après l’enregistrement

Les deux appareils annoncent la 4K à 60 images par seconde. Le Log du Xiaomi peut intéresser un utilisateur qui souhaite travailler les couleurs dans un logiciel compatible. Le HDR 10 bits du Pixel vise une autre chaîne de restitution, qui dépend aussi de l’écran et du service utilisé pour regarder ou partager la vidéo.

Une fiche technique ne dit pas si le passage d’une caméra à l’autre est parfaitement fluide, ni si les couleurs restent identiques entre le grand-angle et le zoom. Avant un achat motivé par la vidéo, un extrait original et le même déplacement filmé avec chaque téléphone seraient plus parlants qu’un classement au nombre de mégapixels.

Choisissez une scène correspondant à votre usage. Pour les concerts, examinez des sujets en mouvement et un éclairage difficile ; pour les vacances, comparez aussi les ombres et les détails d’architecture. Comparez d’abord à 5×. Au-delà, les traitements numériques prennent une place différente et ne décrivent plus seulement le téléobjectif. Regardez l’image entière puis un détail. Une photo peut être flatteuse sur l’écran du téléphone et moins naturelle une fois agrandie. Comparez les prix français au même stockage. Une remise ou un modèle importé peut changer artificiellement l’écart.

Le Xiaomi mérite donc l’attention pour la polyvalence annoncée de son téléobjectif et sa plus grande batterie. Le Pixel 11 conserve un format d’écran plus compact et une recharge sans fil confirmée. Pour désigner le meilleur rendu photo de loin, il manque encore des clichés comparables : aucun des deux ne gagne automatiquement grâce à sa seule fiche technique.